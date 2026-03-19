Coupe du Monde 2026 : Deschamps lâche un indice de taille sur sa liste !

Les joueurs n’ont plus que deux mois afin de persuader Didier Deschamps de les convoquer pour la Coupe du monde en Amérique du Nord. Présent devant les journalistes ce jeudi, le sélectionneur de l’équipe de France a donné un indice de taille sur sa dernière liste, divulguée le 13 mai prochain.
Présent devant la presse ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé le nom des 26 joueurs qui prendront part à la prochaine tournée américaine de l’équipe de France afin de préparer la Coupe du monde. Deux matchs amicaux sont au programme, d’abord contre le Brésil le 26 mars à Boston puis la Colombie le 29 mars à Washington. Le sélectionneur des Bleus en a profité pour confirmer qu’une grande partie des joueurs retenus seront du voyage en Amérique du Nord cet été.
« Est-ce que la grande majorité de ces joueurs seront là le 13 mai ? Oui »
« La réflexion est toujours là. Est-ce que la grande majorité de ces joueurs seront là le 13 mai ? Oui, sinon ça voudrait dire que j'ai perdu la tête ici, a reconnu Didier Deschamps, rapporté par L’Équipe. Je sais que vous aimez la nouveauté... Aux joueurs, à travers les deux matches qu'on aura et les matches avec leurs clubs, de prouver. Je vais me reposer les mêmes questions pour la prochaine liste. Et encore plus. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Je peux être amené à changer dans deux mois. »
Une liste de 23, 24, 25 ou 26 joueurs pour le Mondial ?
Si Didier Deschamps a donc une idée de sa dernière liste pour le Mondial avant de laisser la main, une incertitude demeure. « L'objectif est de faire en sorte d'avoir trois options par poste. Si j'estime que nous arrivons à cette option à 23, 24, 25 ou 26... c'est selon la polyvalence des joueurs, a-t-il confié. Je ne suis pas là pour prendre des joueurs en moins, mais en prenant 26 joueurs, ça laissera aussi des joueurs légitimement sélectionnables de côté. Je n'ai pas tous les éléments aujourd'hui. La liste officielle sera le 13 mai au soir. Il y a des avantages et des inconvénients. Je dois faire des oppositions à l'entraînement à onze contre onze, je ne me vois pas faire du douze contre douze, à moins de changer de sport. Il y a aussi trois ou quatre joueurs qui ne jouent pas, même si ce sont tous de bons gars… » Didier Deschamps dévoilera sa liste le 13 mai prochain.