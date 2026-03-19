Coupe du Monde 2026 : Deschamps lâche un indice de taille sur sa liste !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les joueurs n’ont plus que deux mois afin de persuader Didier Deschamps de les convoquer pour la Coupe du monde en Amérique du Nord. Présent devant les journalistes ce jeudi, le sélectionneur de l’équipe de France a donné un indice de taille sur sa dernière liste, divulguée le 13 mai prochain.

Présent devant la presse ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé le nom des 26 joueurs qui prendront part à la prochaine tournée américaine de l’équipe de France afin de préparer la Coupe du monde. Deux matchs amicaux sont au programme, d’abord contre le Brésil le 26 mars à Boston puis la Colombie le 29 mars à Washington. Le sélectionneur des Bleus en a profité pour confirmer qu’une grande partie des joueurs retenus seront du voyage en Amérique du Nord cet été.

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝟐𝟔 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ ! 💙🔥



Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴



🔜 Rendez-vous lundi à Clairefontaine pour l’arrivée 😄 pic.twitter.com/6YFtbtERdL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2026

« Est-ce que la grande majorité de ces joueurs seront là le 13 mai ? Oui » « La réflexion est toujours là. Est-ce que la grande majorité de ces joueurs seront là le 13 mai ? Oui, sinon ça voudrait dire que j'ai perdu la tête ici, a reconnu Didier Deschamps, rapporté par L’Équipe. Je sais que vous aimez la nouveauté... Aux joueurs, à travers les deux matches qu'on aura et les matches avec leurs clubs, de prouver. Je vais me reposer les mêmes questions pour la prochaine liste. Et encore plus. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Je peux être amené à changer dans deux mois. »