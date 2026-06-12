«Éprouvant mentalement», un joueur de l’OM confirme le calvaire de cette saison !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Absent des terrains depuis le mois de mars, Nayef Aguerd a déclaré forfait jeudi pour la Coupe du monde 2026 qu’il devait disputer avec le Maroc, à trois jours de l’entrée en lice des Lions de l’Atlas face au Brésil. Une décision prise d’un commun accord avec le staff de la sélection marocaine après une saison « particulièrement éprouvante physiquement et mentalement » avec l’OM.

Victime d’une pubalgie qui l’a gêné tout au long de sa saison avec l’OM, Nayef Aguerd avait essayé de mettre toutes les chances de son côté afin de pouvoir disputer la Coupe du monde 2026 avec le Maroc. Le défenseur âgé de 30 ans avait d’ailleurs été appelé par Mohamed Ouahbi, avant de finalement déclarer forfait pour la compétition jeudi, lui qui sera remplacé par Marwane Saadane (34 ans, Al-Fateh).

« Une décision prise en accord avec le staff, dans l’intérêt de l’équipe et de la compétition » « Je tiens d’abord à vous remercier pour tous vos messages de soutien reçus ce matin. Ils m’ont profondément touché. Malheureusement, je ne prendrai pas part à cette Coupe du monde. Il ne s’agit pas d’une rechute. Au contraire, je me sens de mieux en mieux jour après jour et ma blessure est désormais derrière moi. Mais nous avons jugé, avec le staff, que mon niveau de performance actuel n’était pas encore suffisant pour pouvoir aider l’équipe comme je l’aurais souhaité durant la phase de groupes. Malgré tous les efforts mis en place ces dernières semaines, il est apparu que je ne serais pas prêt physiquement à 100 % pour le début de la compétition. C’est une décision prise en accord avec le staff, dans l’intérêt de l’équipe et de la compétition », a expliqué Nayef Aguerd dans un message publié sur Instagram.