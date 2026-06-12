«Éprouvant mentalement», un joueur de l’OM confirme le calvaire de cette saison !

Absent des terrains depuis le mois de mars, Nayef Aguerd a déclaré forfait jeudi pour la Coupe du monde 2026 qu’il devait disputer avec le Maroc, à trois jours de l’entrée en lice des Lions de l’Atlas face au Brésil. Une décision prise d’un commun accord avec le staff de la sélection marocaine après une saison « particulièrement éprouvante physiquement et mentalement » avec l’OM.
Victime d’une pubalgie qui l’a gêné tout au long de sa saison avec l’OM, Nayef Aguerd avait essayé de mettre toutes les chances de son côté afin de pouvoir disputer la Coupe du monde 2026 avec le Maroc. Le défenseur âgé de 30 ans avait d’ailleurs été appelé par Mohamed Ouahbi, avant de finalement déclarer forfait pour la compétition jeudi, lui qui sera remplacé par Marwane Saadane (34 ans, Al-Fateh).
« Une décision prise en accord avec le staff, dans l’intérêt de l’équipe et de la compétition »
« Je tiens d’abord à vous remercier pour tous vos messages de soutien reçus ce matin. Ils m’ont profondément touché. Malheureusement, je ne prendrai pas part à cette Coupe du monde. Il ne s’agit pas d’une rechute. Au contraire, je me sens de mieux en mieux jour après jour et ma blessure est désormais derrière moi. Mais nous avons jugé, avec le staff, que mon niveau de performance actuel n’était pas encore suffisant pour pouvoir aider l’équipe comme je l’aurais souhaité durant la phase de groupes. Malgré tous les efforts mis en place ces dernières semaines, il est apparu que je ne serais pas prêt physiquement à 100 % pour le début de la compétition. C’est une décision prise en accord avec le staff, dans l’intérêt de l’équipe et de la compétition », a expliqué Nayef Aguerd dans un message publié sur Instagram.
« Cette saison a été particulièrement éprouvante physiquement et mentalement »
« Un grand merci au président de la Fédération d’avoir mis tous les moyens à disposition dès le premier jour jusqu’au dernier pour que je guérisse. Je tiens à remercier le docteur Christophe Baudot, ainsi que l’ensemble du staff médical, pour leur accompagnement, aussi bien sur le plan médical que mental », a ajouté Nayef Aguerd, dont la première saison avec l’OM se sera décidément très mal passée. « Cette saison a été particulièrement éprouvante physiquement et mentalement. J’ai tenté, tant bien que mal, de tout donner pour revenir à temps et retrouver mon meilleur niveau. Malheureusement, cela n’a pas été possible dans les délais nécessaires. C’est une déception, bien sûr, mais je l’accepte avec lucidité et responsabilité. Je serai désormais le premier supporter de l’équipe nationale. Je souhaite énormément de succès à mes coéquipiers pour cette Coupe du monde. Qu’ils nous rendent fiers. »