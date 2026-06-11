«Une faute professionnelle» à l'OM : La colère mémorable de Didier Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant d'être le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps était l'entraîneur de l'OM. Ancien joueur du club phocéen, il l'a donc ensuite dirigé entre 2009 et 2012. Une aventure couronnée de nombreux trophées, mais il y a aussi eu des moments plus difficiles. C'est ainsi que Deschamps n'a pas hésité à hausser le ton dans le vestiaire de l'OM et ça a marqué les esprits.

Après sa carrière de joueur, Didier Deschamps s'est donc lancé en tant qu'entraîneur. Ayant débuté sur le banc de l'AS Monaco, il a ensuite dirigé la Juventus ainsi que l'OM. Celui qu'on retrouve aujourd'hui à la tête de l'équipe de France était donc sur le banc marseillais entre 2009 et 2012. A cette époque, Christophe Manouvrier était le préparateur physique du club phocéen. Et dans des propos accordés à Eurosport, il a livré ses souvenirs de l'entraîneur qu'était Deschamps.

« Il maîtrise parfaitement la politique du vestiaire » « Il y a une feuille de route claire. Il n’y a aucune surprise. Il sait chambrer mais aussi remettre tout le monde à sa place. Il n’y a pas de passe-droit mais comme il est toujours juste dans ce qu’il dit, comme il ne surjoue rien, personne ne bronche. Il maîtrise parfaitement la politique du vestiaire », a-t-il ainsi confié dans un premier temps de l'ex-entraîneur de l'OM.