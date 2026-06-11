Entre le cancer de son père et le «bazar à Marseille», Frank Leboeuf raconte son calvaire à l'OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lui qui est né à Marseille et qui a forcément témoigné des succès de l'OM au début des années 90 lorsqu'il évoluait à Strasbourg, Frank Leboeuf a fini par avoir ses deux saisons à l'OM. Cependant, il ne s'est pas installé dans le vestiaire au meilleur moment possible puisque l'instabilité faisait rage au sein du club lorsque la santé de son père déclinait en parallèle...

Avant de permettre aux gens de vendre leurs automobiles par le biais de spots publicitaires pour vendezvotrevoiture.fr, Frank Leboeuf a eu une carrière de footballeur couronnée de succès en équipe nationale avec la Coupe du monde, l'Euro et la Coupe des confédérations entre 1998 et 2001. En club, l'ex-défenseur avait remporté la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes, la Supercoupe de l'UEFA, la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue avec les Blues. Néanmoins, avec l'émergence de John Terry, il décidait de tout plaquer au terme de cinq saisons pour rallier l'OM.

«Il avait un cancer, donc je voulais me rapprocher de lui» Le natif de Marseille s'installait en 2001 dans la cité phocéenne et notamment en raison du fait que son père était malade. « Je suis revenu à Marseille parce que c’est la ville où je suis né et que mon père était malade. Il avait un cancer, donc je voulais me rapprocher de lui. Et en plus, j’ai senti que M. Claudio Ranieri avait fait son choix et ne voulait plus me faire jouer, préférant lancer John Terry. Ce qui était une très bonne idée pour le football anglais, pour Chelsea. Je n’ai aucun regret ni aucune amertume. Je pense que c’était juste. Donc j’ai dit que mon temps était terminé. Et quand Bernard Tapie m’a appelé pour me dire qu’il voulait que je sois capitaine de Marseille, c’était un honneur », a révélé Frank Leboeuf en interview pour Flashscore.