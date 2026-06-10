Bientôt une catastrophe pour l’OM à cause de ses problèmes d’argent ?

Amadou Diawara

En grande difficulté sur le plan financier, l'OM attend encore le verdict de l'UEFA, qui pourrait l'expulser de la Ligue Europa. A cause de ce flou, le club marseillais ne peut pas encore finaliser la signature de Bruno Genesio. De surcroit, l'OM va devoir passer devant la DNCG, et risque un encadrement de sa masse salariale.

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Frank McCourt a cassé sa tirelire pour enflammer le marché des transferts. En effet, le club marseillais s'est offert douze joueurs au total pour atteindre ses objectifs à l'échelle nationale et européenne : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Matt O'Riley, Facundo Medina, Timothy Weah, Emerson Palmieri, Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Hamed Traoré. Toutefois, l'OM est passé à côté de sa saison. Eliminée dès le premier tour de la Ligue des Champions, l'écurie olympienne n'a as pu faire mieux qu'un quart de finale de Coupe de France et une cinquième place en Ligue 1. Ainsi, l'OM devra se contenter de la Ligue Europa la saison prochaine, à moins que...

L'OM expulsé de la Ligue Europa ? N'ayant pas du tout rempli ses missions en 2025-2026, l'OM est aujourd'hui en grande difficulté sur le plan financier. D'après les indiscrétions de L'Equipe, la commission de contrôle financier de l'UEFA examine le cas marseillais depuis le 2 juin, mais elle n'a pas encore rendu son verdict. Si une décision était attendue avant ce mercredi, les hautes sphères de l'OM ont appris ce mardi qu'elles n'auront aucune réponse ce jeudi. Il y a quelques jours, l'UEFA évoquait la mi-juin comme date d'échéance, sans donner davantage de détail. A la peine économiquement, l'OM n'a pas pu respecter « l'accord de règlement » signé en 2022. Par conséquent, le club phocéen pourrait être expulsé de la Ligue Europa, et est actuellement dans l'incapacité de finaliser la signature de Bruno Genesio à cause de ce flou.