Affaire Grégory Lorenzi : L’OM et Nice vont finir au tribunal !

Entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice, un litige important risque de se régler devant les tribunaux. Grégory Lorenzi est officiellement devenu le directeur sportif de l’OM malgré le contrat signé par le dirigeant avec le GYM en amont. Une situation grave où les Niçois se sentent lésés et qui ne devrait pas tourner en faveur du club marseillais…

A la toute fin du mois de mai, le président Stéphane Richard révélait aux médias l’identité qui circulait depuis quelque temps dans la presse du nouveau directeur sportif de l’ OM : Grégory Lorenzi . Après ses 10 ans passés au Stade Brestois , le dirigeant avait donc accepté de s’occuper de la section sportive de l ’Olympique de Marseille laissée vacante par Medhi Benatia . Toutefois, un problème et pas des moindres était à signaler : le contrat signé de sa main avec l ’OGC Nice.

«Il y a un club qui s'appelle l'Olympique de Marseille qui sait que nous avons un contrat signé»

Dans la foulée du maintien du GYM en Ligue 1 grâce à sa victoire contre l’ASSE en barrages (4-1), le président du club azuréen Jean-Pierre Rivère réglait ses comptes en zone mixte. Voici un extrait de son coup de gueule au sujet du dénouement du feuilleton Lorenzi.

« Le contrat était signé, 15 jours après, il m'appelle et me dit : "est-ce que je peux vous voir ?" Je lisais la presse et j'ai compris que Marseille était revenu sur le sujet. Il vient me voir à mon bureau : "président je suis navré, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je vais revenir sur ma parole, je choisis Marseille". Je lui dis "Greg, pour nous ce n'est pas neutre". Je peux comprendre qu'il y a eu la pression de Marseille qui est revenu sur le sujet, mais Marseille sait très bien qu'on a un contrat avec lui, ils le savent. Il n'a pas pu ne pas leur dire. Malgré ça, ils ont annoncé partout que Greg Lorenzi serait le directeur sportif de l'OM. Je lui ai dit : " Greg, il y a un problème. Imaginez que vous fassiez un joueur, vous le faites signer, il a son contrat, il hésitait entre deux clubs et le club dans lequel il n'a pas signé le relance et qu'il vient vous avoir en disant qu'il prend l'autre club ? Je ne pense pas que vous le prendriez bien d'une part et je pense que vous lui demanderais d'honorer son contrat. Ce soir, on a un contrat qui est signé alors évidemment quand quelqu'un ne veut plus venir dans votre club, on peut comprendre et on ne cherchera pas à le retenir avec nous. Mais il y a un club qui s'appelle l'Olympique de Marseille qui sait que nous avons un contrat signé, s'ils ne le savent pas je leur enverrai, il faudra qu'on puisse discuter. Parce que ce n'est pas des pratiques qui se font. Quand vous avez quelqu'un qui a signé un contrat ailleurs, vous devez interrompre vos discussions. Je pensais très sincèrement que Marseille discutait avec lui dans le cas où nous serions en Ligue 2. Ça, ça ne me choquait pas. Je crois qui lui ont signé son contrat, on discutera avec Marseille ».