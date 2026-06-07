Mercato - Un flop de l’OM sur le départ : Arsenal prépare son transfert, ce sera 45M€ !

Pierrick Levallet

Prêté à l’OM cet hiver, Ethan Nwaneri n’a pas vraiment su s’imposer sur la Canebière. Le milieu offensif de 19 ans a alors fait son retour à Arsenal, qui pourrait s’en séparer dans la foulée. L’international Espoirs anglais aurait la cote sur le mercato et les Gunners pourraient en profiter pour récupérer un très joli chèque.

L’hiver dernier, l’OM a encore une fois été actif sur le mercato. Le club phocéen a recruté plusieurs joueurs, dont Ethan Nwaneri. Seulement, le prêt du milieu offensif de 19 ans n’a pas été vraiment concluant. L’international Espoirs anglais a notamment été impacté par le départ prématuré de Roberto De Zerbi. Le jeune joueur a donc fait son retour à Arsenal, à qui il appartient. Mais les Gunners pourraient s’en séparer dans la foulée.

Arsenal va se séparer de Nwaneri ? D’après les informations de Caught Offside, les finalistes de la Ligue des champions pourraient profiter de son excellente cote sur le mercato pour récupérer un joli chèque. Ethan Nwaneri serait dans le viseur du Borussia Dortmund, de la Juventus et de l’AC Milan. Arsenal, de son côté, pourrait donner son feu vert pour son transfert en cas d’offre comprise entre 35 et 45M€. Malgré son flop du côté de l’OM, le crack de 19 ans intéresserait toujours quelques cadors européens.