Transfert de Greenwood : La «grosse clause» qui va coûter cher à l’OM ?

Cet été, l’OM devrait profiter du mercato pour renflouer ses caisses et éviter de sérieux problèmes économiques. Le club phocéen devrait notamment se séparer de Mason Greenwood, qui dispose d’une bonne valeur marchande. Seulement, une clause dans le deal passé avec Manchester United en 2024 devrait coûter cher aux pensionnaires de la Ligue 1.
En proie à de gros soucis financiers, l’OM devrait profiter du mercato estival pour renflouer ses caisses. Plusieurs joueurs devraient quitter le club phocéen, dont Mason Greenwood. L’attaquant de 24 ans dispose d’une bonne valeur marchande et pourrait donc rapporter un bon chèque à la formation marseillaise. Seulement, une clause incluse dans le deal passé avec Manchester United en 2024 devrait empêcher l’OM de toucher la totalité de l’indemnité du transfert de l’Anglais.
«L’OM va demander 55M€ + 5M€ en bonus pour Mason Greenwood»
« Je comprends que l’indemnité de transfert que l’OM va demander pour Mason Greenwood cet été sera de 55M€ + 5M€ en bonus. C’est le prix de départ que Marseille veut. Nous verrons s’il peut être négocié ou non. Fenerbahçe est là. Safi a annoncé avoir trouvé un accord avec le joueur, mais tout dépendra des présidentielles du club et de l’accord avec le club. Fenerbahçe est vraiment agressif sur le deal pour signer Mason Greenwood » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.
«Manchester United dispose d’une grosse clause à la revente»
« De l’autre côté, il y a la Roma. Gasperini adore Greenwood. Donc la Roma est toujours là, et espère toujours que ça se fera. Souvenez-vous que Manchester United dispose d’une grosse clause à la revente. Ce ne sont pas juste des cacahuètes ou 5%. Manchester United recevrait un montant important de ce deal » a ensuite ajouté le journaliste spécialiste du mercato. Peu importe le montant déboursé pour Mason Greenwood, l’OM devra faire une croix sur une bonne partie de la somme en question.