Mercato : Unai Emery veut recruter deux joueurs du PSG, voilà les noms !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En s'imposant en tant que champion d'Europe une nouvelle fois après un parcours maîtrisé, le PSG a ébloui la planète football. A l'approche du mercato estival, beaucoup de joueurs attirent l'œil et pour d'autres clubs, c'est peut-être l'occasion de réussir un gros coup. Ancien entraîneur du club, Unai Emery a visiblement quelques idées pour étoffer son effectif à Aston Villa...

Ancien coach du PSG de 2016 à 2018, Unai Emery continue d'exercer cette fonction avec succès. Depuis 2022, l'ancien joueur espagnol officie à Aston Villa où il vient de remporter la Ligue Europa avec ses joueurs. Pour le mercato à venir, il a repéré deux joueurs dans l'effectif du PSG qui pourraient bien correspondre à ses attentes.

Aston Villa à fond sur deux joueurs du PSG Comme le révèle le journaliste Romain Collet-Gaudin sur son compte X, Aston Villa est intéressé par les profils d'Ibrahim Mbaye et de Lucas Chevalier. Le premier n'a que 18 ans mais a été régulièrement utilisé par Luis Enrique cette saison. L'ailier droit serait tout proche de rejoindre le club anglais pour poursuivre sa progression, lui qui est sous contrat à Paris jusqu'en 2028. Lucas Chevalier, lui, est cité dans la short-list des vainqueurs de la Ligue Europa. Son avenir au PSG est incertain depuis qu'il a perdu sa place de numéro 1 au profit de Matvey Safonov et ce nouveau défi pourrait lui permettre de se relancer.