Mercato - Real Madrid : Kylian Mbappé bientôt rejoint par une star du PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le Real Madrid est en pleine reconstruction et s’il est réélu président, Florentino Pérez verrait les choses en grand pour le mercato estival. Il a ainsi annoncé une offre de 150M€ pour un joueur dont il n’a pas cité le nom. Alors que cela serait pour Michael Olise, le boss de la Casa Blanca ferait également les yeux doux à certains joueurs du PSG qui pourraient alors rejoindre et retrouver Kylian Mbappé. Qui devrait-il alors recruter au sein de l’effectif de Luis Enrique ?

Candidat à sa succession au poste de président du Real Madrid, Florentino Pérez a fait de grandes promesses pour être réélu. C’est ainsi qu’il a annoncé les venues de José Mourinho, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries. Mais le patron merengue prépare également une folie avec le plus gros transfert de l’histoire du Real Madrid. En effet, c’est ainsi qu’il a annoncé qu’une prochaine offre de 150M€ partirait pour un joueur dont il n’a pas voulu citer le nom. Alors qu’aujourd’hui tout le monde s’accorde pour dire que Michael Olise serait la cible de Florentino Pérez, il a également été question de quelques convoitises du côté du PSG.

Vitinha et Joao Neves adorés au Real Madrid Ayant remporté la Ligue des Champions deux fois consécutivement, le PSG attire forcément les convoitises. Les joueurs de Luis Enrique plaisant aux autres cadors européens et le Real Madrid n’y échapperait pas. Dans la capitale espagnole, deux Parisiens retiendraient d’ailleurs particulièrement l’attention : Joao Neves et Vitinha. « Ce sont deux joueurs qui restent dans la liste qui fait rêver Florentino Pérez. Ce sont deux joueurs que Florentino Pérez aiment. Ce sont deux Portugais et José Mourinho les aiment aussi », expliquait Fabrizio Romano. Le fait est que cet amour du côté du Real Madrid se heurterait à la position du PSG, pour qui il n’est pas question de se séparer de ces deux joueurs portugais à l’occasion du mercato estival.