Transfert de Lucas Chevalier : Les trois clubs intéressés par le gardien du PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté l'année dernière pour devenir le gardien numéro 1 à la place de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier n'a pas vraiment réussi à répondre aux attentes et il a fini par perdre sa place au profit de Matvey Safonov. Le gardien français pourrait finir par choisir une autre option cet été et faire ses valises pour tenter de se relancer ailleurs. En tout cas, trois clubs sont intéressés par lui.

Lucas Chevalier n'a plus disputé de match avec le PSG depuis le mois de janvier dernier, lorsque Matvey Safonov a officiellement pris sa place de numéro 1. Le gardien français semblait pourtant avoir une progression linéaire qui aurait pu lui permettre d'atteindre les sommets. Au lieu de ça, il va même rater la Coupe du monde avec l'Equipe de France. De quoi sérieusement remettre en question son avenir dans la capitale.

Lucas Chevalier sur le départ ? Repéré pour ses belles performances du côté du LOSC, Lucas Chevalier n'a pas réussi à confirmer son potentiel et n'a pas répondu aux attentes du côté du PSG. Il était peut-être trop tôt pour le gardien de 24 ans, qui pourrait donc quitter le club très prochainement. Malgré sa relégation au rang de numéro 2 derrière Matvey Safonov, il suscite quand même l'intérêt sur le mercato qui va bientôt ouvrir ses portes.