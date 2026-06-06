Mercato - «Il part ou il prolonge» : Le PSG a tranché pour l’un de ses champions d’Europe !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche du début du mercato estival, le PSG va devoir se montrer un peu plus actif que l'année dernière. Le club de la capitale va peut-être voir partir quelques-uns de ses champions mais des négociations sont en cours. C'est le cas notamment pour le jeune Senny Mayulu, qui s'est révélé avec le PSG ces deux dernières saisons, notamment en marquant en finale de la Ligue des champions l'an dernier.

Jeune joueur formé au PSG, Senny Mayulu fait partie de ces titis qui ont eu la chance de s'intégrer petit à petit dans l'équipe première du club de la capitale. Luis Enrique n'a pas hésité à faire appel à des jeunes issus du centre de formation pour gravir les échelons un à un. Senny Mayulu a ainsi disputé 34 matches la saison dernière et 41 cette saison, avec 6 buts à chaque fois. A seulement 20 ans, il apparaît comme une belle promesse pour l'avenir mais son contrat expire l'année prochaine. Cet été, son dossier va être étudié.

« Lui il veut rester » Champion d'Europe pour la deuxième fois avec le PSG, Senny Mayulu va devoir maintenant trancher entre un départ du PSG ou une prolongation. Les deux options sont possibles pour le joueur de 20 ans. « Senny Mayulu arrive en fin de contrat en 2027. Pour lui, il faut choisir ou il part ou il reste. Mais s’il reste, il prolonge. Il y a des négociations qui sont en cours et on va voir. Lui il veut rester » assure le journaliste de RMC Fabrice Hawkins dans Génération After.