Mercato : Un joueur du PSG veut claquer la porte et a déjà choisi son prochain club ?

Alexis Brunet

Fort de ses deux titres en Ligue des champions, le PSG est devenu le club du moment et donc de nombreux joueurs rêvent d’y évoluer. Toutefois, certains cherchent aussi à le quitter à l’image de Kang-in Lee qui veut devenir titulaire indiscutable, et cela ne serait possible que loin de Paris. Le Sud-Coréen souhaiterait d’ailleurs rejoindre l’Atlético de Madrid.

À quoi va ressembler l’effectif du PSG la saison dernière ? Détenteur d’un deuxième titre en Ligue des champions, le club de la capitale est le meilleur en Europe, mais il aura sans doute besoin de quelques retouches pour le rester et donc possiblement viser le triplé l’année prochaine. Luis Campos a déjà commencé à activer certaines pistes, notamment en attaque avec Julian Alvarez, Eli Junior Kroupi ou bien encore Alexey Batrakov.

Kang-in Lee veut rejoindre l’Atlético de Madrid Le PSG veut recruter en attaque, mais il devra également vendre des joueurs. Kang-in Lee a par exemple de grandes chances de quitter Paris car il ne serait pas satisfait de son temps de jeu. Le Sud-Coréen souhaite devenir un titulaire indiscutable et un départ du club de la capitale serait donc inéluctable car il est actuellement barré par Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. D’après les informations du journaliste Matteo Moretto, l’ancien joueur de Majorque aurait d’ailleurs tranché et il souhaiterait rejoindre l’Atlético de Madrid qui s’intéresse fortement à lui.