Mercato : Chevalier, Safonov ou un nouveau joueur ? Le PSG aurait identifié son gardien pour la saison prochaine !

Cette saison, Matvey Safonov a profité des prestations décevantes de Lucas Chevalier pour lui chiper la place de titulaire au PSG. Que va désormais décider la direction pour ce poste ? Le portier russe pourrait rester le numéro 1 si l’on en croit les informations du Parisien…
Vainqueur de la Ligue des champions pour la deuxième année de suite, le PSG peut désormais se focaliser sur le mercato. Comme l’été dernier, il pourrait y avoir du changement chez les gardiens. Arrivé en provenance du LOSC pour 55 millions d’euros, Lucas Chevalier n’a pas réussi à s’imposer dans la capitale et a perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov.
Départ en vue pour Chevalier ?
A 24 ans, et après une petite année dans la capitale, Lucas Chevalier pourrait déjà plier bagage pour tenter de retrouver de la confiance et du temps de jeu ailleurs. « Il va vraiment devoir rebondir, je ne pense pas qu’il est devenu nul du jour au lendemain, confiait récemment Laure Boulleau dans le Canal Football Club. Il faut qu’il retrouve de la confiance, mais pour retrouver de la confiance il va falloir qu’il puisse voir ailleurs. Qu’il parte vers un endroit où il pourra être heureux et retrouver les qualités qu’on lui connaît ».
Safonov parti pour rester numéro 1
La situation de Matvey Safonov sera également à surveiller, alors que Diogo Costa, actuellement au FC Porto, a été annoncé dans le viseur du PSG. Mais à en croire les informations du Parisien, le club de la capitale pourrait maintenir sa confiance envers le Russe, bien parti pour rester titulaire la saison prochaine. Un choix qui n’étonnerait pas Walid Acherchour, qui estimait après la finale que le Russe devait conserver sa place. « La question du gardien, il faudra voir sur le marché parce que je reste persuadé qu'il faut lui tirer son chapeau. Le maillot du PSG était très lourd à porter pour Chevalier, et bien plus léger pour lui. Même si parfois c'est un peu kamikaze, il a été important, décisif contre Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich, avec ses défauts. Je suis persuadé que ce n'est pas terminé pour lui avec Luis Enrique », confiait le consultant sur RMC.