Mercato : Chevalier, Safonov ou un nouveau joueur ? Le PSG aurait identifié son gardien pour la saison prochaine !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette saison, Matvey Safonov a profité des prestations décevantes de Lucas Chevalier pour lui chiper la place de titulaire au PSG. Que va désormais décider la direction pour ce poste ? Le portier russe pourrait rester le numéro 1 si l’on en croit les informations du Parisien…

Vainqueur de la Ligue des champions pour la deuxième année de suite, le PSG peut désormais se focaliser sur le mercato. Comme l’été dernier, il pourrait y avoir du changement chez les gardiens. Arrivé en provenance du LOSC pour 55 millions d’euros, Lucas Chevalier n’a pas réussi à s’imposer dans la capitale et a perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov.

Départ en vue pour Chevalier ? A 24 ans, et après une petite année dans la capitale, Lucas Chevalier pourrait déjà plier bagage pour tenter de retrouver de la confiance et du temps de jeu ailleurs. « Il va vraiment devoir rebondir, je ne pense pas qu’il est devenu nul du jour au lendemain, confiait récemment Laure Boulleau dans le Canal Football Club. Il faut qu’il retrouve de la confiance, mais pour retrouver de la confiance il va falloir qu’il puisse voir ailleurs. Qu’il parte vers un endroit où il pourra être heureux et retrouver les qualités qu’on lui connaît ».