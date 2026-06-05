Mercato - Le PSG boucle sa première recrue de l'été : C'est confirmé à l'étranger !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir enrôlé Renato Marin l’été dernier, le Paris Saint-Germain devrait profiter du mercato pour accueillir un autre portier plein d’avenir. Ce vendredi, la presse italienne confirme la signature prochaine d’Alessandro Longoni (18 ans), formé à l’AC Milan, chez les doubles champions d’Europe.

Une année après les arrivées de Lucas Chevalier et Renato Marin, le PSG va-t-il encore attirer un nouveau gardien ? Devenu titulaire dans les cages et auteur de prestations solides en Ligue des champions, Matvey Safonov ne fait pas pour autant l’unanimité et pourrait voir débarquer un autre portier. Mais en attendant de voir si un joueur d’expérience va venir concurrencer le Russe, c’est un jeune espoir au poste qui pourrait prochainement venir.

Longoni va s’engager avec le Paris Saint-Germain Ce jeudi, le journaliste italien Tommaso Criscuolo a révélé qu’Alessandro Longoni, l’un des espoirs de l’AC Milan, était proche d’arriver libre au Paris Saint-Germain. A 18 ans, l’Italien vainqueur de l'Euro U17 avec sa sélection devrait signer son premier contrat professionnel dans la capitale, ce que confirme le quotidien Tuttosport dans ses colonnes du jour.