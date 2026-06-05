Mercato - Le PSG boucle sa première recrue de l'été : C'est confirmé à l'étranger !

Après avoir enrôlé Renato Marin l’été dernier, le Paris Saint-Germain devrait profiter du mercato pour accueillir un autre portier plein d’avenir. Ce vendredi, la presse italienne confirme la signature prochaine d’Alessandro Longoni (18 ans), formé à l’AC Milan, chez les doubles champions d’Europe.
Une année après les arrivées de Lucas Chevalier et Renato Marin, le PSG va-t-il encore attirer un nouveau gardien ? Devenu titulaire dans les cages et auteur de prestations solides en Ligue des champions, Matvey Safonov ne fait pas pour autant l’unanimité et pourrait voir débarquer un autre portier. Mais en attendant de voir si un joueur d’expérience va venir concurrencer le Russe, c’est un jeune espoir au poste qui pourrait prochainement venir.
Longoni va s’engager avec le Paris Saint-Germain
Ce jeudi, le journaliste italien Tommaso Criscuolo a révélé qu’Alessandro Longoni, l’un des espoirs de l’AC Milan, était proche d’arriver libre au Paris Saint-Germain. A 18 ans, l’Italien vainqueur de l'Euro U17 avec sa sélection devrait signer son premier contrat professionnel dans la capitale, ce que confirme le quotidien Tuttosport dans ses colonnes du jour.
Quelle sera la suite du mercato du PSG ?
Alessandro Longoni est donc en passe de devenir la première recrue estivale du PSG, qui devrait accueillir d’autres renforts dans les prochains mois. Selon Le Parisien, Alexeï Batrakov n’en fera pas partie, Luis Campos ayant décidé de clore ce dossier malgré la confiance affichée récemment par l’agent du milieu offensif du Lokomotiv Moscou. « À 95 %, Batrakov va rejoindre Paris, avait affirmé Dmitry Cheltsov auprès d’Europeen Review Les dirigeants du PSG et du Lokomotiv ont déjà eu environ… plus de dix échanges téléphoniques. La semaine prochaine, Campos se rendra à Moscou pour tenter de conclure l’affaire. À présent, pour empêcher cette transaction, il faudrait qu’il se passe… enfin, un cas de force majeure. Le montant du transfert s’élèvera à 25 millions d’euros et son salaire sera d’environ 5 à 6 millions d’euros. Ça se fera dans deux semaines ».