2M€ de plus qu’à l’OM : Le gros salaire que Mason Greenwood est prêt à refuser !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans le viseur de l’AS Rome, Mason Greenwood serait également dans celui de Fenerbahçe. Le club turc lui proposerait même un salaire bien supérieur à celui qu’il perçoit à l’OM, mais que l’ailier âgé de 24 ans serait prêt à refuser afin de donner sa priorité à la Louve.

Alors que l’AS Rome en aurait fait une de ses priorités, la Gazzetta dello Sport indiquait jeudi qu’une première offre devrait bientôt être envoyée à l’OM pour Mason Greenwood. Ce que confirme le Corriere dello Sport, selon lequel cette proposition devrait s’élever à 40M€ bonus compris. Un montant qui risque d’être insuffisant pour convaincre Marseille, qui devra en reverser 40% à Manchester United.

Fenerbahçe propose 5M€ par an à Greenwood Ce qui ne devrait pas décourager l’AS Rome. Les discussions se poursuivraient entre toutes les parties et le nom d’Igor Paixao (25 ans) aurait également été évoqué. En plus des Giallorossi, Fenerbahçe serait également sur la piste de Mason Greenwood. Le père de ce dernier aurait rencontré Hakan Safi, candidat à la présidence du club turc, à qui il aurait donné son accord de principe pour un salaire de 5M€ nets, plus des bonus, soit environ 2M€ de plus que ce qu’il perçoit actuellement à l’OM. Toutefois, l’ailier âgé de 24 ans donnerait sa préférence à l’AS Rome, qui devrait lui proposer un salaire de 4M€, et serait prêt à refuser l’offre de Fenerbahçe.