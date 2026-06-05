2M€ de plus qu’à l’OM : Le gros salaire que Mason Greenwood est prêt à refuser !

Annoncé dans le viseur de l’AS Rome, Mason Greenwood serait également dans celui de Fenerbahçe. Le club turc lui proposerait même un salaire bien supérieur à celui qu’il perçoit à l’OM, mais que l’ailier âgé de 24 ans serait prêt à refuser afin de donner sa priorité à la Louve.
Alors que l’AS Rome en aurait fait une de ses priorités, la Gazzetta dello Sport indiquait jeudi qu’une première offre devrait bientôt être envoyée à l’OM pour Mason Greenwood. Ce que confirme le Corriere dello Sport, selon lequel cette proposition devrait s’élever à 40M€ bonus compris. Un montant qui risque d’être insuffisant pour convaincre Marseille, qui devra en reverser 40% à Manchester United.
Fenerbahçe propose 5M€ par an à Greenwood
Ce qui ne devrait pas décourager l’AS Rome. Les discussions se poursuivraient entre toutes les parties et le nom d’Igor Paixao (25 ans) aurait également été évoqué. En plus des Giallorossi, Fenerbahçe serait également sur la piste de Mason Greenwood. Le père de ce dernier aurait rencontré Hakan Safi, candidat à la présidence du club turc, à qui il aurait donné son accord de principe pour un salaire de 5M€ nets, plus des bonus, soit environ 2M€ de plus que ce qu’il perçoit actuellement à l’OM. Toutefois, l’ailier âgé de 24 ans donnerait sa préférence à l’AS Rome, qui devrait lui proposer un salaire de 4M€, et serait prêt à refuser l’offre de Fenerbahçe.
Greenwood donne a priorité à l’AS Rome
Mason Greenwood privilégierait donc le projet sportif à l’aspect financier et semble avoir porté son choix sur la Serie A pour poursuivre sa carrière. Un intérêt que Gian Piero Gasperini n’a pas voulu confirmer quand il a été interrogé sur le joueur de l’OM. « Non, mais en ce moment, des noms circulent tous les jours. Il y a énormément de joueurs, mais nous devons d'abord parler des joueurs de la Roma, puis seulement de ceux qui arrivent. Pour l'instant, on ne parle pas des autres, de ceux qui ne sont pas à la Roma », a déclaré l’entraîneur de l’AS Rome.