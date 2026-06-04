Mercato - OM : Une offre arrive pour Mason Greenwood, elle est révélée par la presse italienne

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Compte tenu de sa situation financière, l’OM devrait se séparer de Mason Greenwood dans les semaines à venir. Après deux saisons à Marseille, l’Anglais devrait donc faire ses valises, lui qui a quelques touches en Europe. Alors que le club phocéen attendrait 50M€ pour se séparer de Greenwood, une offre inférieure devrait prochainement partir.

Joueur de l’OM depuis deux saisons, Mason Greenwood s’est imposé comme le meilleur élément de l’effectif d’Habib Beye, mais aussi la plus grosse valeur marchande de celui-ci. Un détail important à l’heure où les finances olympiennes sont dans le rouge et qu’il faut faire rentrer de l’argent dans les caisses. Se séparer de l’Anglais apparait donc aujourd’hui comme une évidence même si Manchester United récupérera 40% du transfert de Greenwood. C’est pour cela que l’OM aimerait en tirer le plus, réclamant notamment 50M€ + bonus.

L’AS Rome va passer à l’action Cela fait maintenant un moment qu’on parle d’un vif intérêt de l’AS Rome pour Mason Greenwood. Et voilà que selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le club italien serait sur le point de passer à l’action pour le joueur de l’OM. A en croire le média transalpin, l’offre romaine pourrait atteindre les 40M€ + bonus, et à noter qu’un joueur de l’AS Rome pourrait également être inclus dans la transaction. Pour ce qui est des négociations, celles-ci pourraient être facilité par la présence de Federico Balzaretti dans l’organigramme olympien, lui l’ancien Romain.