Mercato - OM : Une offre arrive pour Mason Greenwood, elle est révélée par la presse italienne

Compte tenu de sa situation financière, l’OM devrait se séparer de Mason Greenwood dans les semaines à venir. Après deux saisons à Marseille, l’Anglais devrait donc faire ses valises, lui qui a quelques touches en Europe. Alors que le club phocéen attendrait 50M€ pour se séparer de Greenwood, une offre inférieure devrait prochainement partir.
Joueur de l’OM depuis deux saisons, Mason Greenwood s’est imposé comme le meilleur élément de l’effectif d’Habib Beye, mais aussi la plus grosse valeur marchande de celui-ci. Un détail important à l’heure où les finances olympiennes sont dans le rouge et qu’il faut faire rentrer de l’argent dans les caisses. Se séparer de l’Anglais apparait donc aujourd’hui comme une évidence même si Manchester United récupérera 40% du transfert de Greenwood. C’est pour cela que l’OM aimerait en tirer le plus, réclamant notamment 50M€ + bonus.
L’AS Rome va passer à l’action
Cela fait maintenant un moment qu’on parle d’un vif intérêt de l’AS Rome pour Mason Greenwood. Et voilà que selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le club italien serait sur le point de passer à l’action pour le joueur de l’OM. A en croire le média transalpin, l’offre romaine pourrait atteindre les 40M€ + bonus, et à noter qu’un joueur de l’AS Rome pourrait également être inclus dans la transaction. Pour ce qui est des négociations, celles-ci pourraient être facilité par la présence de Federico Balzaretti dans l’organigramme olympien, lui l’ancien Romain.
Une folie de Fenerbahce pour Greenwood ?
Pour ce qui est de convaincre Mason Greenwood, l’AS Rome lui proposerait un salaire annuel de 4,5M€. Direction donc l’Italie pour l’Anglais de l’OM ? Rien n’est encore acté dans ce dossier d’autant qu’un autre club est intéressé. En effet, Greenwood pourrait aussi s’envoler pour Fenerbahce où un candidat à la présidence du club turc serait prêt à tout pour le faire venir. « Fenerbahçe approche tous ces joueurs, y compris Mason Greenwood, avec l'aide de l'un de ses candidats à la présidence, Safi. Les Turcs seraient prêts à lui offrir un salaire mirobolant. Reste à voir si d'autres clubs se manifesteront », a expliqué Fabrizio Romano.