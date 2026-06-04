Bruno Genesio à l’OM : Cette menace qui impacte le dossier

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la recherche d’un entraîneur connaissant bien la Ligue 1, l’Olympique de Marseille a décidé de miser sur Bruno Genesio, en fin de contrat avec le LOSC et séduit par ce nouveau projet. Mais Stéphane Richard et Grégory Lorenzi vont devoir se montrer patient avant de boucler ce dossier, la faute à l’incertitude concernant la participation du club à la prochaine Ligue Europa…

Nommé à la tête du secteur sportif par le nouveau président Stéphane Richard, Grégory Lorenzi a de nombreux dossiers à gérer pour ses premiers jours à l’OM, dont celui de l’entraîneur. Habib Beye ne va pas rester à son poste et Bruno Genesio est aujourd’hui en pole pour lui succéder. Mercredi, RMC a notamment annoncé l’arrivée du technicien français, en fin de contrat avec le LOSC.

Cette menace qui perturbe le dossier Genesio L’Equipe confirme dans ses colonnes du jour les négociations très avancées entre l’OM et Bruno Genesio, mais un élément va retarder l’issue du dossier. Le club phocéen est sous la menace du fair-play financier et pourrait être exclu de la Ligue Europa après consultation de ses comptes par la commission de contrôle financier des clubs de l'UEFA. Un scénario catastrophe qui n’est pas le plus probable mais qui perturbe le dossier Bruno Genesio.