Critiqué après la finale de la Coupe du monde 2026, Leandro Paredes craque encore en plein match et provoque une nouvelle polémique !

Axel Cornic

On n'a pas fini de parler de la finale de la dernière Coupe du monde, avec les joueurs argentins qui ont totalement craqué après la victoire de l'Espagne. C'est notamment le cas de Leandro Paredes, notamment critiqué pour sa vive altercation avec Gavi. Mais cela ne semble pas avoir calmé le milieu de terrain de 32 ans, qui a récemment récidivé...

Depuis 2022 et la Coupe du monde au Qatar, l'Argentine traine une mauvaise réputation. Cela est dû à certains éléments qui sont parfois allés un peu trop loin dans leur engagement sur le terrain. Et on a revu des attitudes plus que limites lors de l'édition 2026, qui s'est terminée sur une finale explosive face à l'Espagne.

Le craquage de Leandro Paredes en mondovision Au cours de toute la Coupe du monde, les joueurs de l'Albiceleste ont été critiqués pour leur comportement et lors de la finale, on a eu droit à une sorte de « Best of ». Un joueur comme Leandro Paredes était par exemple au sommet de son art et certains se demandent toujours comment il a pu terminer la rencontre sans recevoir le moindre carton rouge. L'ancien du PSG a même fait pire après le coup de sifflet final, prenant notamment à part Gavi et le mettant au sol visiblement très agacé.

« À peine avais-je prononcé ces mots qu'il est sorti de ses gonds » Quelques jours après cette finale, l'Espagnol avoua ce qui avait fait péter un câble à Leandro Paredes. « Je lui ai demandé : "Infantino n'a-t-il pas répondu à tes appels cette fois-ci ?" À peine avais-je prononcé ces mots qu'il est sorti de ses gonds. Il ne m'a même pas laissé finir. Qu'est-ce que je voulais lui dire d'autre ? Que le football avait fini par triompher de la corruption » avait avoué Gavi, qui a toutefois surpris tout le monde en annonçant : « Je ne pense pas qu’il doit être suspendu ! Ce n’est pas une image à montrer aux enfants… mais dans le football, il y a aussi cette partie un peu plus violente ».

🚨🎥 𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛: Leandro Paredes gets booked for kicking the ball at a downed opponent.



SHAMELESS. 🇦🇷🤢pic.twitter.com/SYgzdzSWMr — 𝐓𝐌 𝐅Ú𝐓𝐁𝐎𝐋 (@TMfutbal) August 3, 2026