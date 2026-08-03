«Je me suis fait déchirer» : La «grossière erreur» de Zinedine Zidane qui lui a valu une leçon loin de l’équipe de France !

Axel Cornic

Après cinq années à attendre, Zinedine Zidane a enfin été intronisé sélectionneur de l'équipe de France, succédant à Didier Deschamps. L'occasion pur plusieurs médias de ressortir des vieilles anecdotes à son sujet et c'est notamment le cas de So Foot, qui a republié un entretien avec la star française qui date de 2013... lorsqu'il n'était même pas encore entraineur.

Il est l'idole de tout un pays, avec une aura presque inégalée. Mais les plus jeunes n'ont pas connu le Zinedine Zidane joueur, qui a notamment porté les couleurs des Girondins de Bordeaux, de la Juventus ainsi que du Real Madrid. Et son passage en Italie avec les Bianconeri fait encore beaucoup parler...

« Bon et ben je peux te dire qu’en Italie, les chaussettes ne sont jamais courtes, ni colorées » C'est en effet à Turin que Zidane et devenu l'immense joueur qui a ensuite régalé tout le monde au Real Madrid. Mais au début ça n'a pas vraiment marché, surtout parce qu'il était à a toute première expérience hors de France. Et comme souvent, il a subi un petit bizutage de la part de ses coéquipiers. « À l’époque, je portais des chaussettes Achille. Tu sais, les chaussettes basses et flashy. Bon et ben je peux te dire qu’en Italie, les chaussettes ne sont jamais courtes, ni colorées. (Rires) » avait-il confié, dans un entretien accordé à So Foot en 2013.

« Plus jamais je n’ai remis de chaussettes Achille » « Après l’entraînement, j’ai retrouvé mes chaussettes découpées en lamelles, et scotchées sur mon casier » a poursuivi Zinedine Zidane, visiblement marqué par cet évènement. « Ils m’ont expliqué que les chaussettes c’était uni, et à mi-mollets. Plus jamais je n’ai remis de chaussettes Achille ». Mais il y a une autre chose avec laquelle il ne faut pas rigoler en Italie et là encore, le Français a dû apprendre de ses erreurs.