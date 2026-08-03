Zion Suzuki arrive au PSG : Pourquoi le départ de Randal Kolo Muani a tout changé pour le transfert du gardien japonais

Axel Cornic

Un an après avoir lâché Gianluigi Donnarumma pour aller chercher Lucas Chevalier pour 50M€, le Paris Saint-Germain serait sur le point de recruter un nouveau gardien de but. Il s’agit de Zion Suzuki, international belge de 23 ans qui évolue en Serie A avec Parma depuis 2024 et qui pourrait arriver... grâce à Randal Kolo Muani !

Décidément, il ne fait pas bon d'être gardien au PSG. Alors que Gianluigi Donnarumma semblait avoir mis fin à la malédiction, la décision a été prise de le laisser partir lors de l'été 2025. La raison officielle est que l'Italien réclamait trop pour prolonger son contrat, mais la raison officieuse est plutôt que Luis Enrique cherchait un autre profil de gardien, plus à l'aise avec ses pieds.

Direction Paris, pour Zion Suzuki Ainsi, Lucas Chevalier est arrivé en provenance du LOSC, mais lui aussi n'est pas resté très longtemps titulaire, puisqu'il a été déclassé pour faire de la place à Matveï Safonov. Ce dernier a apporté satisfaction, mais il pourrait également être écarté... au profit d'un jeune international japonais ! Depuis plusieurs semaines, Zion Suzuki est en effet lié au PSG et à en croire les dernières indiscrétions venues d'Italie, cette piste pourrait bientôt se concrétiser.

Il arrive grâce à Kolo Muani ? D'après les informations de La Gazzetta dello Sport, le PSG aurait présenté une première offre officielle pour Suzuki d'une valeur de 33M€, qui devrait sans aucun doute convaincre Parma. Et ce déclic décisif serait tout simplement venu du départ de Randal Kolo Muani vers la Juventus. Le quotidien italien explique en effet que l’argent reçu du départ de l’international français à Turin, soit près de 38M€ hors bonus, aurait directement été investi sur le gardien de but parmesan. Ce dernier pourrait donc venir concurrencer Safonov et Chevalier, même si ce dernier est annoncé proche d'un possible départ.