Mauvaise surprise pour Bruno Genesio : L’entraîneur de l’OM est déçu et s’attendait à beaucoup mieux à Marseille

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après deux saisons passées au LOSC, Bruno Genesio a décidé de prendre la direction de l’OM cet été, où un challenge très compliqué l’attend. Conscient des difficultés financières du club qu’il a rejoint, le technicien français s’attendait en revanche à beaucoup plus de talent au sein de son effectif, bien qu’il ne se décourage pas pour autant.

Dès sa conférence de presse de présentation le 15 juillet dernier, Bruno Genesio a fait savoir qu’il avait accepté de venir en connaissance de cause, conscient que l’OM devra se séparer de plusieurs de ses meilleurs éléments cet été. Un discours qu’il a répété la semaine dernière, lors d’un point presse organisé à la Commanderie, même s’il aimerait bien évidemment conserver une certaine ossature.

« Je suis arrivé en connaissant parfaitement la situation » « En tant qu'entraîneur, il y a d'abord l'aspect sportif. Lorsque vous disposez de bons joueurs, vous souhaitez naturellement les conserver. Je serais très heureux de pouvoir compter sur Igor (Paxao), Amine (Gouiri) et l'ensemble des joueurs de qualité qui composent cet effectif. Ensuite, il existe un volet financier qui ne relève pas de ma responsabilité. Il appartient au président, Gregory Lorenzi ainsi qu'à la direction sportive de gérer les contraintes imposées par la DNCG », a déclaré Bruno Genesio. « Je n'ai aucune prise là-dessus. En revanche, je pense qu'il est important de conserver une certaine stabilité, une ossature, une colonne vertébrale composée de joueurs qui connaissent le club, le contexte marseillais et la Ligue 1. Cela représente une garantie importante. Maintenant, je suis arrivé en connaissant parfaitement la situation. Je sais que des mouvements peuvent intervenir. J'échange quotidiennement avec les joueurs afin qu'ils restent concentrés sur leur travail et ne se dispersent pas malgré les rumeurs du mercato. »

Genesio s’attendait à plus de talent à l’OM S’il était donc au fait de la situation, Bruno Genesio a tout de même découvert une mauvaise surprise lors de ses premières semaines en tant qu’entraîneur de l’OM. Comme indiqué par Mohamed Toubache-Ter sur X, le technicien français s’attendait à mieux et estime que son effectif manque cruellement de talent, bien qu’il reste « très motivé » par le challenge qui l’attend à Marseille. Il faut dire que Bruno Genesio a entamé sa préparation estivale sans les internationaux qui ont disputé la Coupe du monde 2026, sans oublier le départ de Mason Greenwood à Fenerbahçe. La plupart sont revenus au cours de la semaine dernière, en attendant les Argentins Geronimo Rulli et Facundo Medina, attendus le 12 août.