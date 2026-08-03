Thomas Ramos va quitter le Stade Toulousain : Voici le club de Top 14 avec lequel la star du XV de France s'est mise d'accord

Axel Cornic

Sous contrat jusqu'en juin 2027, Thomas Ramos devrait vraisemblablement quitter le Stade Toulousain. L'arrière international de 31 ans aurait en effet décidé de refermer le chapitre le plus important de sa carrière pour s'engager avec un autre club de Top 14, qui boucle là l'un des meilleurs deals des dernières années.

Depuis plusieurs semaines déjà, on se posait la question. Véritable pilier du Stade Toulousain, où il a passé toute sa carrière professionnelle à part un prêt d'une saison à Colomiers, Thomas Ramos est en fin de contrat. Certains de ses coéquipiers comme Antoine Dupont ont déjà prolongé, mais pour lui les choses semblaient trainer en longueur.

Toulouse contraint de laisser filer Thomas Ramos ? Il faut dire qu'à Toulouse, on n'a pas vraiment droit aux folies. Le club haut-garonnais est dans le viseur de la Ligue nationale de rugby, pour dépassement du plafond salarial autorisé. D'ailleurs, le 3 juillet dernier une amende de 2,88M€ lui a été infligée et récemment, il a été entendu par la commission d’appel de la Fédération française de rugby. Le verdict final devrait être livré à la fin du mois d’aout, mais pour le moment le Stade Toulousain semble être dans une position plus que délicate.

Il aurait déjà un accord avec le Racing 92 Et cette situation aurait eu un impact direct sur l'avenir de Thomas Ramos, qui devrait donc quitter le club dont il défend les couleurs depuis ses 16 ans. D'après les informations de L'Equipe, l'arrière international aurait trouvé un accord pour rejoindre le Racing 92 après la Coupe du monde 2027, qui se déroulera au début de l'automne en Australie. Pour le moment, le club francilien refuserait de confirmer cette information, mais la star de 31 ans semble bel et bien se diriger vers un départ. Le quotidien précise que la possibilité d'évoluer en 10 chez les Ciel et Blanc, aurait tout particulièrement été appréciée.