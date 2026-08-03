Pierrick Levallet

Depuis plusieurs mois maintenant, l’UBB négocie la prolongation de Louis Bielle-Biarrey. Si l’optimisme règne sur ce dossier, le club bordelais tarde tout de même à sceller l’avenir de son ailier de 23 ans. Le 10 Sport a alors demandé à l’Intelligence Artificielle ce qu’elle conseillerait au phénomène du XV de France pour la suite de sa carrière.

Cela fait maintenant quelques mois que les négociations ont été lancées entre l’UBB et Louis Bielle-Biarrey pour une éventuelle prolongation. L’optimisme règne du côté du club bordelais, qui a le sentiment que l’ailier de 23 ans veut étendre son engagement. Mais pour le moment, l’accord total n’a pas été trouvé. Quelques détails resteraient encore à régler d’après les informations de Rugbyrama. Le 10 Sport a alors demandé à l’Intelligence Artificielle ce que le phénomène du XV de France devait faire pour son avenir. Et la réponse devrait plaire aux Unionistes.

Louis Bielle-Biarrey doit être patient avec l'UBB Grok privilégie en effet une prolongation à l’UBB pour Louis Bielle-Biarrey. L’I.A. du réseau social X préconise à LBB de se montrer patient. « À 23 ans, avec un statut de star (meilleur joueur des Tournois 2025 et 2026, énorme producteur d’essais, titre de Champions Cup...), il a le levier. Mais le club a aussi une vraie contrainte de salary cap. Conseil : laisser son agent (Jérôme Chabran) peaufiner les détails sans dramatiser. Un délai jusqu’à fin août reste raisonnable. S’il se sent bien à Bordeaux (projet, ambiance, famille, etc.), finaliser un long bail (2029-2030 ou plus) est souvent le meilleur choix pour un jeune international français : stabilité, minutes, et un club ambitieux qui le valorise » analyse l’Intelligence Artificielle.

Un transfert dès cet été, pas une bonne idée ? Grok poursuit en ajoutant qu’un transfert dès cet été ne semble pas être la bonne solution pour Louis Bielle-Biarrey. « Même s’il reste un an de contrat, faire monter les enchères maintenant n’est pas forcément nécessaire (et les infos indiquent qu’il ne l’a pas fait). Un départ anticipé ou un transfert en 2027 vers un autre gros club français (Toulon, Toulouse, etc.) ou à l’étranger (Premiership, Japon...) restera possible plus tard si les conditions ne conviennent vraiment pas. À son âge et avec son niveau, les options ne manqueront pas » explique-t-elle.