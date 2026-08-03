«C'est ce que les Parisiens font très bien» : Voilà pourquoi le PSG est encore favori à sa propre succession en Ligue des champions !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il vient de remporter la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive, Pascal Dupraz voit le PSG comme le grand favori à sa propre succession la saison prochaine. Le consultant de RMC a exprimé ses doutes sur les principaux concurrents du club de la capitale, qui se doit de renouveler son effectif chaque saison pour performer dans la durée, ce qu’il fait déjà très bien, selon lui.

Très peu actif sur le mercato l’année dernière, le PSG a changé de fusil d’épaule cet été. Le club de la capitale a déjà enregistré les départs de Gonçalo Ramos (25 ans) et Kang-in Lee (25 ans), transférés à l’AC Milan et à l’Atlético de Madrid, en attendant peut-être celui de Bradley Barcola (23 ans). Dans le sens des arrivées, Paris s’est attaché les services de Lucas Digne (33 ans, Aston Villa), dont le retour devrait être bientôt officialisé.

« Le PSG se doit de renouveler ses effectifs chaque saison » Maghnes Akliouche (24 ans, AS Monaco) est lui aussi attendu, le PSG ayant trouvé un accord avec l’AS Monaco pour son transfert, tandis que les dirigeants parisiens ont également jeté leur dévolu sur Mika Godts (21 ans, Ajax Amsterdam). Paris va donc renouveler une bonne partie de son effectif, une stratégie validée et considérée comme nécessaire par Pascal Dupraz.

« Recruter les jeunes joueurs qui ont brillé en Europe, c’est aussi appauvrir la concurrence » « C’est un paramètre supplémentaire pour ce club, qui est un grand club et lutte sur tous les tableaux. Les joueurs effectuent chaque saison beaucoup de matchs, trop de mon point de vue. Comme il est de coutume pour tous les clubs de sport de référence comme le football, surtout pour les grands clubs, le PSG se doit de renouveler ses effectifs chaque saison pour préparer davantage que la suite, mais pour anticiper les saisons futures. C’est ce que Paris fait très bien, pour conserver une saine émulation au sein du groupe et éviter la satiété. Parce que quand vous gagnez anormalement, comme l’a fait le PSG, comme un ogre depuis plusieurs saisons, mais notamment les deux dernières et bien il faut lutter contre l’endormissement des joueurs, donc les mettre en concurrence douce. Préparer l’avenir, c’est aussi anticiper, c’est ce que font très bien les Parisiens. Rester compétitif dans la durée, mettre un peu de place pour les joueurs du cru, c’est aussi le cas du PSG, qui n’hésite pas à faire la place, même si les temps de jeu sont ténus aux joueurs de la formation. Tout ceci, c’est simplement une cohérence et c’est une évidence », a déclaré Pascal Dupraz ce dimanche dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC.