«C’était improbable» : Presque 20 ans plus tard, Steve Mandanda raconte les coulisses de son premier transfert à l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière, Steve Mandanda a fini par ranger les gants à 40 ans au Stade Rennais. L'ancien international français a surtout marqué par sa longévité à l'OM, où il a disputé plus de 600 matches avec l'équipe première. Après ses débuts au Havre, c'est en 2007 que l'aventure marseillaise démarre pour le gardien de but. Mais une telle carrière n'était pas vraiment pressentie à l'origine...

Légende emblématique de l'OM, Steve Mandanda a marqué les esprits pendant de nombreuses années dans la cité phocéenne. L'ancien gardien y a joué quasiment toute sa carrière à partir du moment où il a rejoint le club en 2007. Malgré une pause d'une saison où il a rejoint Crystal Palace et le fait qu'il ait terminé sa carrière au Stade Rennais à partir de 2022, il reste bien sûr une icône. A l'origine, son premier transfert ne devait pas se passer aussi bien.

Steve Mandanda à l'OM, la magie opère Formé au Havre où il a fait ses débuts professionnels, Steve Mandanda finit par rejoindre l'OM en 2007 en prêt d'abord pour suppléer Cédric Carrasso. Comme la carrière d'un footballeur est parfois faite de chances et d'opportunités, Mandanda voit Carrasso se blesser juste après son arrivée et il profite de l'occasion pour réaliser de très belles performances en début de saison, jusqu'à garder cette place de titulaire même après le retour de blessure de son homologue. Pour sa première saison à Marseille, il est élu gardien de Ligue 1 lors des Trophées UNFP et s'en suit une magnifique histoire d'amour avec le club.

« C'était improbable » Presque 20 ans plus tard, Steve Mandanda se souvient forcément de ses débuts à Marseille où il ne savait pas vraiment ce qui allait l'attendre. Le gardien français a profité d'un coup de chance, bien sûr, mais il a su prouver ses qualités pendant des années. « L'OM ? Au départ, j'y suis prêté pour être gardien numéro 2. C'était improbable... je me retrouve gardien numéro 1 du jour au lendemain avec énormément de pression... et ça se passe bien ! » confie celui qui a eu du mal à prendre la décision d'arrêter pour M6.