Tour de France Femmes 2026 : Voilà pourquoi cette équipe française a refusé de recruter Pauline Ferrand-Prévôt après les Jeux Olympiques de Paris 2024 !

Pierrick Levallet

Ce samedi, Pauline Ferrand-Prévôt a lancé son Tour de France Femmes 2026. Après avoir remporté le maillot jaune l’année passée, la championne olympique a de nouveau répondu présent sur la Grande Boucle. Mais si la coureuse de 34 ans fait le bonheur de Visma-Lease a Bike, elle aurait également pu représenter FDJ United Suez après les Jeux Olympiques de Paris 2024. L’équipe française a toutefois refusé de la signer pour une raison bien précise.

Après avoir remporté l’édition 2025, Pauline Ferrand-Prévôt est revenue sur la ligne de départ du Tour de France Femmes. Neuvième du classement général après la seconde étape ce dimanche, la championne olympique n’a que 20 secondes de retard sur la leader Lorena Wiebes. La coureuse de 34 ans évolue sous les couleurs de Visma-Lease a Bike, qui l’a recrutée lorsqu’elle avait annoncé vouloir faire son retour sur route après avoir remporté sa médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais Pauline Ferrand-Prévôt avait l’embarras du choix et aurait notamment pu représenter FDJ United Suez. Mais l’équipe française s’est finalement tournée la Néerlandaise Demi Vollering. Et Stephen Delcourt n’a pas manqué d’en révéler les raisons.

«Ce qu'elle voulait en termes de projet sportif n'était pas compatible avec le nôtre» « Je pense qu'on est différents. Je ne suis pas sûr que Pauline soit la cycliste pour notre groupe. Quand on fait venir une star comme ça, il y a le noyau qui est là et je ne suis pas sûr que Pauline colle à 200 % avec le noyau. Ce qu'elle voulait en termes de projet sportif n'était pas compatible avec le nôtre » a confié le manager de FDJ United Suez au Télégramme.

Pauline Ferrand-Prévôt, objectif maillot jaune en 2026 Pauline Ferrand-Prévôt s’est alors dirigée vers Visma-Lease a Bike et a remporté le Tour de France Femmes quelques mois plus tard. Stephen Delcourt n'avait d'ailleurs pas caché son fair-play. « C'était la plus belle vainqueur pour notre sport qu'on pouvait avoir. C'est celle qui fait peut-être venir le plus de monde dans les écoles de vélo, c'est ça le plus important » avait-il expliqué. Sur cette édition 2026, la Française ambitionne de retenir son maillot jaune. Pour le moment, c’est Lorena Wiebes qui le détient. Mais l’athlète de 34 ans a encore le temps de refaire son retard dans la course.