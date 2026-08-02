«Si j’étais eux, je l’envisagerais» : Gianluigi Buffon souffle un nom au PSG pour préparer la succession de Luis Enrique !

L’Italie a enfin trouvé son nouvel entraîneur. Après l’arrivée avortée d’Andrea Pirlo, la Nazionale a finalement fait revenir Roberto Mancini. Le coach de 61 ans s’est engagé jusqu’en 2030 avec la Squadra Azzurra, jusqu’à la prochaine Coupe du monde. Gianluigi Buffon s’est toutefois permis de souffler le nom du sélectionneur italien au PSG pour préparer la succession de Luis Enrique.
Après de multiples rebondissements, l’Italie a fini par trouver son nouveau sélectionneur. Privé de la Coupe du monde 2026, la Nazionale souhaite démarrer un nouveau cycle pour retrouver les sommets du football international. La fédération italienne s’est ainsi tournée vers Roberto Mancini, qui s’est engagé jusqu’en juin 2030. Le coach de 61 ans avait permis à l’Italie de remporter l’Euro 2021. Gianluigi Buffon a d’ailleurs validé ce choix, et s’est même permis de souffler son nom au PSG pour préparer la succession de Luis Enrique.
«Mancini est un choix techniquement judicieux»
« Au final, Mancini est un choix techniquement judicieux, car il a su mettre en place un jeu adapté à un projet. Si j’étais le PSG, le Bayern, le Real, la Juve, un grand club, je l’envisagerais » a confié l’ancien gardien de but passé par la Juventus et le PSG dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. Gianluigi Buffon verrait bien Roberto Mancini réaliser de belles choses dans un club du standing du PSG.
Luis Enrique va prolonger au PSG
Les Rouge-et-Bleu, de leur côté, sont pour l’instant plutôt focalisé sur l’idée de poursuivre l’aventure avec Luis Enrique. Le technicien espagnol, dont le contrat court jusqu’en juin 2027, devrait étendre son engagement chez les pensionnaires de la Ligue 1. Après avoir remporté deux Ligues des champions consécutives, l’entraîneur de 56 ans souhaite en remporter une troisième d’affilé avec le PSG. Dans cette optique, les dirigeants parisiens se montreraient plutôt actifs sur le mercato.
Le PSG accélère les choses pour son mercato
Après Lucas Digne et Maghnes Akliouche, le PSG continuerait d’accélérer les choses sur le marché des transferts. Le club de la capitale serait dans une position idéale pour mettre la main sur Mika Godts. L’ailier de 21 ans serait favorable à une arrivée chez les Rouge-et-Bleu. Il faut toutefois encore trouver un accord avec l’Ajax Amsterdam pour le transfert de l’international belge. Mais ce qui est sûr, c’est que Luis Campos est en train de passer à la vitesse supérieure pour son recrutement toujours avec l’aval de Luis Enrique.