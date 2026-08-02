C’est officiellement terminé avec Randal Kolo Muani : Le PSG lui fait ses adieux !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2023, le PSG déboursait 95M€ afin de recruter Randal Kolo Muani. Troisième recrue la plus chère de l’histoire du club, l’attaquant français ne s’est jamais véritablement imposé à Paris. Après avoir enchaîné deux prêts consécutifs, le buteur de 27 ans s’est officiellement engagé en faveur de la Juventus ce dimanche. Le PSG a fait ses adieux au joueur.

Il aura été l’une des grandes déceptions du PSG sur cette nouvelle ère malgré une attitude irréprochable. Durant l’été 2023, Randal Kolo Muani, qui sort d’une très belle saison sous les couleurs de l’Eintracht Francfort, est fortement convoité sur le mercato. Désireux d’attirer des profils français au sein de son effectif, le PSG déboursera 95M€ (bonus compris) pour recruter celui qui portera le numéro 23 à Paris. Mais assez rapidement, Luis Enrique ne lui fera jamais véritablement confiance. Après des performances en demi-teinte, Kolo Muani a été prêté à la Juventus lors de la seconde partie de la saison 2024-2025, et a clairement retrouvé des couleurs.

Randal Kolo Muani file à la Juventus pour 50M€ Alors que le club turinois n’a pas réussi à le recruter l’été dernier, Randal Kolo Muani a ensuite passé une année compliquée en prêt à nouveau mais cette fois ci du côté de Tottenham. Ce dimanche, le PSG a officialisé la vente de l’attaquant français à la Juventus, qui a déboursé 38M€ (auxquels viendront s’ajouter 12M€ de bonus) pour le recruter définitivement. Une bonne nouvelle pour le joueur de 27 ans, qui va enfin pouvoir se stabiliser à la pointe de l’attaque des « Bianconeri », un club qu’il voulait rejoindre absolument. Par le biais d’un communiqué publié sur le site officiel du club, le PSG a fait ses adieux à Randal Kolo Muani.

Le PSG remercie le Français… « Le Paris Saint-Germain annonce le transfert de Randal Kolo Muani à la Juventus. Randal Kolo Muani retrouve donc la Juventus après un premier passage sous les couleurs turinoises en 2025. Le Paris Saint-Germain remercie Randal Kolo Muani et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », indique ainsi le club parisien. Du côté de la Juve, on annonce que Randal Kolo Muani portera le numéro 9 la saison prochaine.