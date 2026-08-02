La raison d'être de Matthieu Jalibert en dehors des terrains de rugby : «Ça m'atteint autant que si tu touches à un membre de ma famille»

Axel Cornic

Star de l'Union Bordeaux-Bègles et du XV de France, Matthieu Jalibert est l'un des visages les plus connus du rugby tricolore. Mais il n'y a pas que le ballon ovale dans la vie de l'ouvreur de 27 ans, qui a des nombreuses passions en dehors des terrains et c'est notamment le cas des animaux.

Souvent critiqué, Matthieu Jalibert a franchi un cap depuis deux ans. Plus complet, régulier et surtout diablement efficace, il est désormais considéré comme l'un des meilleurs ouvreurs de la planète rugby. Et c'est une très bonne chose pour le XV de France, à seulement un an de la Coupe du monde 2027, qui se déroulera en Australie.

« J’ai toujours eu des chiens avec mes parents et mes grands-parents » Mais il n'y a pas que le rugby dans la vie de Jalibert, qui semble également avoir des passions variées dans la vie de tous les jours. C'est le cas des chiens, puisque quand on le suit sur les réseaux sociaux on ne peut pas passer à côté des photos ou vidéos de ses deux amis à quatre pattes. « J’ai toujours eu des chiens avec mes parents et mes grands-parents. Et quand j’ai pris mon indépendance, j’ai décidé d’en prendre un » a confié le joueur de l'UBB.

« Si tu touches à mon chien, ça m’atteint autant que si tu touches à un membre de ma famille » « Ce sont comme mes enfants. Si tu touches à mon chien, ça m’atteint autant que si tu touches à un membre de ma famille » a poursuivi Matthieu Jalibert, très engagé dans la cause animale et dans les campagnes menées par la SPA, avec des nombreux messages adressés à ses fans. « La cruauté des gens est parfois terrible. Je me demande comment les gens font pour prendre leur chien, l’amener à un endroit, l’attacher à un poteau et partir ».