Matthieu Jalibert, Maxime Lucu... Quand la rivalité entre le PSG et l'OM divise le vestiaire de l'UBB

Axel Cornic

Si le Stade Toulousain continue de dominer le rugby français, avec un quatrième Bouclier de Brennus consécutif remporté en juin dernier, un autre club a émergé en Top 14. Il s'agit évidemment de l'Union Bordeaux-Bègles, qui a réalisé un exploit avec un doublé en Champions Cup. Mais au sein du vestiaire bordelo-bèglais il existerait tout de même quelques désaccords...

Le rugby français peut se vanter d'avoir deux des meilleurs clubs de la planète actuellement. Il y a évidemment l'éternel Stade Toulousain, que beaucoup comparent au Real Madrid dans le football, mais depuis quelques années il faut également compter sur l'UBB. Car s'ils n'ont pas encore remporté de Bouclier de Brennus, les coéquipiers de Matthieu Jalibert se sont fait un nom sur la scène internationale.

« Le vestiaire est partagé entre le PSG et Marseille » Leurs deux succès en Champions Cup ont énormément fait parler ces derniers mois. Mais certains ne savent pas qu'une petite guerre fait rage au sein du vestiaire de l'UBB... entre supporters du PSG et de l'OM ! « Le vestiaire est partagé entre le PSG et Marseille. Matthieu Jalibert, Cameron Woki et Jefferson Poirot sont supporters parisiens, tandis que Maxime Lucu est pour l’OM » a récemment révélé le demi de mêlée bordelo-bèglais Yann Lesgourgues, dans les colonnes du Midi Olympique.

Jalibert le Parisien En ce qui concerne Jalibert et Lucu, cette passion pour le football n'a jamais été un secret. Il y a quelques semaines, lorsqu'il remportait sa deuxième Champions Cup, l'ouvreur avait d'ailleurs rendu hommage à Luis Enrique et au PSG. « J’aime bien la phrase de Luis Enrique qui disait que la plus facile c’était toujours la première. Donc on a été capable de faire la deuxième » déclarait-il, au micro de France 2. « On entre un peu plus dans l’histoire, c’est magnifique. Le groupe le mérite par rapport à tout l’investissement dans la saison. C’est juste magnifique ».