Walid Acherchour annonce la couleur pour le mercato de l’OM… et s’attend à des surprises !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A moins de 3 semaines désormais du début de la prochaine saison de Ligue 1, l'OM est encore loin d'avoir complété son mercato. Le club a été obligé de se séparer de son meilleur élément, Mason Greenwood, pour survivre financièrement. Le mercato entre maintenant dans sa dernière ligne droite puisqu'il reste un mois avant la fermeture. Walid Acherchour croit à des recrutements jusqu'au bout.

Ces dernières années, l'OM a pris l'habitude d'être très actif sur le mercato estival et de ne pas compter ses dépenses, comme l'année dernière notamment. Cette année, la situation est différente : le club a connu des galères financières importantes et a totalement changé de direction. Grégory Lorenzi, le nouveau président du club, a été clair sur les ambitions du club cette année en termes de recrutement. Pour Walid Acherchour, l'OM peut réserver des surprises jusque dans les tout derniers instants.

L'OM va profiter de la fin du mercato Dans 3 semaines à peine, c'est le retour de la Ligue 1 avec l'OM qui disputera son premier match face à Strasbourg pour débuter la compétition le 21 août prochain. Pour ce match, le mercato ne sera pas encore terminé et il y a fort à parier que des dossiers se règlent dans les derniers instants, une habitude prise par l'OM ces dernières années. « Lorenzi aura 15 derniers jours où il y aura de l’opportunité de marché. Tout ce qui sera en Premier League ou en Italie, il y aura de la deuxième démarque attractive pour l’OM » débute Walid Acherchour dans l'After Foot sur RMC.

« Il va y avoir des surprises » L'année dernière, l'OM avait réglé plusieurs dossiers quelques jours voire quelques heures avant la fin de la période de mercato estival, à l'image du prêt de Benjamin Pavard en provenance de l'Inter Milan. Walid Acherchour s'attend à un scénario similaire car l'OM est capable d'attirer n'importe quel joueur. « L’OM n’est pas sans Coupe d’Europe, Lorenzi est bien conscient de ça. Je crois que Longoria l’avait dit il y a deux ou trois ans, il y a des marchés pour l’OM sur les quinze derniers jours. Il y a des surprises, Il va y avoir des Kinder Surprises à manger sur ce mercato » poursuit-il.