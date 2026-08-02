Bradley Barcola prêt à quitter le PSG : Voilà pourquoi Liverpool veut son transfert, «s'il y a quelqu'un qui peut nous apporter cette combativité, c'est bien lui»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours au PSG, Bradley Barcola pourrait bientôt faire ses valises. En effet, le Français est le dossier chaud du moment du côté de la capitale et il a déjà fait comprendre qu'il aimerait voir ailleurs pour avoir une place un peu plus importante dans son équipe. Liverpool est un sérieux prétendant qui serait prêt à mettre un gros chèque pour recruter l'attaquant français. Emile Heskey, ancien joueur du club, estime qu'il a toutes les qualités.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028, Bradley Barcola a remporté comme un grand nombre de ses coéquipiers sa deuxième Ligue des champions consécutive. Mais avec le club, il apparaît souvent comme le 12ème homme au vu de la forte concurrence présente dans l'effectif de Luis Enrique alors que beaucoup le voient briller davantage avec un autre grand club. Il a refusé une prolongation et se dirige vers un départ. A Liverpool, beaucoup semblent convaincus qu'il s'agit d'une très bonne affaire.

Barcola bientôt à Liverpool ? «J'adore cette idée» A seulement 23 ans, Bradley Barcola a prouvé qu'il était doté d'un grand talent ballon au pied qui mérite peut-être d'être encore mieux exploité. L'attaquant français sort d'une Coupe du monde réussie et pourrait bien finir par rejoindre Liverpool prochainement. Emile Heskey, ancien joueur ayant porté le maillot des Reds de 2000 à 2004, a l'eau à la bouche. « Le recrutement de Bradley Barcola ? J'adore cette idée. S'il y avait quelqu'un qui pouvait nous apporter cette combativité, cette ténacité et cette franchise sur l'aile, comme nous l'avions avec Mané et Diaz, c'est bien Barcola » estime-t-il d'après des propos rapportés par Liverpool Echo.

Liverpool, le club parfait pour Bradley Barcola ? Souvent obligé de passer derrière dans la hiérarchie parisienne, Bradley Barcola pourrait se retrouver en bonne position du côté de Liverpool, où ses qualités correspondraient parfaitement au profil de l'équipe anglaise. Emile Heskey estime que Barcola a tout ce qu'il faut pour briller en Angleterre. « Il est très direct, il est très, très rapide, et concrètement, il vient d'une équipe qui, je dirais, ressemble à Liverpool, où l'on pratique un football basé sur le pressing. Le football, c'est exercer un pressing, se montrer agressif, récupérer le ballon rapidement, submerger l'adversaire. On y était tellement habitués qu'on en est devenus un peu trop gâtés. On veut revenir à ça, et c'est un joueur qui possède ces qualités depuis l'arrivée de Luis Enrique » ajoute-t-il à propos de l'ancien Lyonnais.