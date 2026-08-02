Dupont et Ntamack sacrés en Top 14 pour la quatrième année de suite : L’IA dévoile l’identité du club qui pourrait détrôner le Stade Toulousain en 2027

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Stade Toulousain a remporté le 25e titre de son histoire en battant Montpellier (28-20), son quatrième de suite. Désormais, l’objectif est de mettre la main sur un cinquième Bouclier de Brennus, une performance encore jamais réalisée dans l’histoire du rugby français. Mais pour l’IA, un club pourrait mettre fin à l’hégémonie toulousaine.

Vainqueur de Montpellier (28-20) en finale du Top 14, le Stade Toulousain a été sacré champion de France pour la 25e fois de son histoire, un quatrième titre de suite pour la bande à Antoine Dupont. Le club égale ainsi sa propre série des années 1990 (1994 - 1997) et celle du Stade Bordelais, de 1904 à 1907. L’objectif pour la saison 2026/27 est désormais clair, devenir la première équipe à décrocher le Bouclier de Brennus cinq années de suite. « Il nous reste encore quelques années pour certains, donc on va essayer d'en faire le maximum, confiait Romain Ntamack après ce nouveau sacre. Je pense que déjà, on peut se retourner sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et on peut en être très fiers. C'est exceptionnel, incroyable. On va essayer de savourer au mieux et de se rendre compte de ce qu'on a fait. (…) C’est la logique de dire qu’on veut chercher un cinquième. Avec Ugo (Mola, l’entraîneur) qui nous a déjà mis une petite pique cinq minutes après la fin du match sur ça, c’est sûr qu’on va l’évoquer. » Mais d’autres équipes auront à cœur de mettre fin à l’hégémonie toulousaine. Le 10 Sport a demandé à l’intelligence artificielle quelles étaient les principales menaces pour les protégés d’Ugo Mola.

L’UBB en tête Sans surprise, l’Union Bordeaux-Bègles est ressortie en premier. La formation girondine vient de remporter un deuxième titre de Champions Cup d’affilée et aspire désormais à triompher sur la scène nationale après avoir échoué à se qualifier pour les phases finales. « On savait que ça avait tout d'un match au piège : malheureusement, on est tombé dedans », soufflait Matthieu Jalibert après avoir perdu contre Clermont (31-34) à domicile lors de la 26e et dernière journée. « Ils ont régulièrement tenu tête à Toulouse et ont l’effectif pour rivaliser sur la durée (profondeur, qualité internationale, jeu structuré), estime l’IA. Leur statut de tenant européen et un mercato cohérent en font le mieux armé pour viser le Brennus. Ils ont déjà montré qu’ils pouvaient battre Toulouse sur une saison. »

La Rochelle et le Racing 92 en embuscade Derrière, l’intelligence artificielle imagine le Stade Rochelais ou bien le Racing 92 créer la surprise lors de l’exercice 2026/27. « Toujours une référence en Top 14 et en Europe, avec Ronan O’Gara aux manettes. Ils ont fini 6e en 2025-26 mais restent ultra-compétitifs à domicile et ont l’expérience des grands matchs, explique l’IA au sujet de La Rochelle. Le calendrier leur offre un choc d’entrée contre Toulouse : une bonne performance pourrait lancer une saison où ils visent le top 2-3. » L’outil souligne « l’effectif talentueux (beaucoup d’internationaux) » du Racing, « capable de coups d’éclat et de séries positives. Ils ont le potentiel pour une grosse saison s’ils gèrent mieux les doublons. »