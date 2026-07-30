Luis Enrique : Christophe Urios s’inspire de l’entraîneur du PSG et dévoile ce qu’il admire chez lui

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent au PSG depuis trois ans, Luis Enrique est encensé pour son management et ses idées de jeu. Christophe Urios, à la tête de l’ASM Clermont en rugby, fait partie de ceux qui sont séduits par le technicien espagnol. Dans un entretien accordé à Midi Olympique, il revient sur ses sources d’inspiration dans le monde du football.

A la tête de Clermont depuis 2023, Christophe Urios est l’une des personnalités fortes du rugby français. L’entraîneur de 60 ans se distingue notamment pour son franc-parler et ses causeries passionnées, une inspiration venue du monde du football et de plusieurs techniciens réputés, dont Luis Enrique, vainqueur à deux reprises de la Ligue des champions avec le PSG.

« Je trouvais que Luis Enrique était aligné avec ce qu’il était, et je trouvais ça top » « Je trouve que Luis Enrique est quelqu’un qui, même quand il n’était pas très bien au début, quand il y a eu cette passation entre la gestion des très, très grands joueurs, où le joueur était presque au-dessus du collectif, a eu beaucoup de difficultés, résume Christophe Urios dans un entretien accordé à Midi Olympique. Il a été beaucoup critiqué. Et je trouvais qu’il menait sa barque et qu’il était vachement droit dans ses bottes, que ce soit dans ses prises de parole, dans ses relations avec les joueurs. Je trouvais qu’il était aligné avec ce qu’il était, et je trouvais ça top. Donc, moi, je me reconnais dans cela. »

« Celui qui me passionne le plus, c’est Diego Simeone, à l’Atlético de Madrid » Luis Enrique n’est pas le seul à avoir inspiré Christophe Urios, qui a trouvé plusieurs modèles dans le football. « Celui qui me passionne le plus, c’est Diego Simeone, à l’Atlético de Madrid. Parce qu’il a une personnalité, il entraîne un club qui lui ressemble sûrement, il y a une vraie identité, j’aime ces personnages-là, qui incarnent quelque chose, en fait. On peut parler de Guardiola aussi : ce sont des mecs qui, par le jeu et par le foot, amènent la performance. Donc voilà, je suis intrigué par tout ça, confie l’ancien technicien de l’UBB. J’ai besoin de ça pour avancer, parce que ça me plaît. J’aime le foot parce que j’aime le sport en général. J’aime le foot parce que je trouve que c’est joli quand c’est bien joué. Mais, en même temps, j’adore aussi le foot quand les mecs défendent quelque chose. Je vais parler du Paraguay, par exemple, contre la France. Ils ont beaucoup été critiqués. Mais le Paraguay, ils n’avaient que ça à faire. Il fallait qu’ils nous prennent comme ça, sinon ils étaient incapables de gagner le match. Et finalement, ce n’est pas passé loin. J’aime l’Argentine aussi. Dans leur façon d’aborder le foot, il y a un patron qui est Messi, il y a des soldats tout autour, et les mecs sont prêts à tout. J’aime ce collectif sacré. Et je trouve qu’il y a des entraîneurs, des personnages qui incarnent parfaitement ça. Simeone en est un, Mourinho en est un aussi. Alors Mourinho a entraîné divers clubs, donc je trouve qu’il s’est un peu perdu, mais il incarne cela. »