Akliouche, Kolo Muani, Ferran Torres... Le mercato du PSG s'accélère sérieusement !

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG se montre essentiellement actif dans le sens des départs. Mais alors que le groupe de Luis Enrique a repris l'entraînement lundi et prépare déjà son premier rendez-vous de la saison avec la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa, les recrues se font attendre. Et cela tombe bien puisque le recrutement du PSG connaît un sacré coup d'accélérateur.
Cet été, le PSG peine à lancer complétement son mercato, du moins dans le sens des arrivées puisque seul Alessandro Longoni, le jeune gardien de but de l'AC Milan, s'est officiellement engagé avec le club de la capitale. La signature de Lucas Digne serait également bouclée en coulisses, mais pour le moment, le retour du latéral gauche de l'équipe de France n'est pas officiel. En revanche, dans le sens des départs, les Parisiens sont particulièrement actifs. Ainsi, Gonçalo Ramos s'est engagé avec l'AC Milan pour 74M€ hors bonus, tandis que l'Atlético de Madrid a déboursé 40M€ pour s'attacher les services de Lee Kang-In.
Kolo Muani, dénouement imminent pour ce très long feuilleton
Et dans le sens des départs, ce n'est pas encore terminé. Et pour cause, en plus de l'épineux cas Bradley Barcola qui pourrait durer quelques temps, Randal Kolo Muani va également partir. Le Parisien révélait mercredi que le PSG et la Juventus avaient enfin trouvé un accord après de très longs mois de négociations. Une information rapidement confirmée en Italie, notamment par Gianluca Di Marzio qui a donné plus de précisions concernant cette opération. Le Journaliste de Sky Italia révèle en effet d'un prêt avec option d'achat automatiquement activée en cas de qualification pour une compétition européenne. Le montant de cette option d'achat est fixé à 38M€ auxquels s'ajouteront 12M€ de bonus. Au total, le PSG pourrait donc récupérer 50M€ avec le transfert de Randal Kolo Muani.
Le transfert d'Akliouche prend forme...
Par conséquent, le PSG doit désormais sérieusement accélérer en terme de recrutement. Et cela tombe bien puisque le feuilleton Maghnes Akliouche toucherait à sa fin. Mercredi, L'EQUIPE révélait que l'AS Monaco avait refusé une offre estimée à 45M€ + 5M€, ce qui n'a toutefois fait baisser l'optimisme dans ce dossier. Et pour cause, ce dossier aurait connu un sacré coup d'accélérateur ces dernières heures puisque selon les informations de Fabrizio Romano, l'accord est désormais imminent entre l'AS Monaco et le PSG pour le transfert de Maghnes Akliouche. Une tendance confirmée par Le Parisien qui assure que « les différentes parties se sont considérablement rapprochées d’un accord », au point qu'il ne fasse quasiment plus de doute sur le fait que « Maghnes Akliouche devrait donc devenir un joueur du Paris Saint-Germain dans les prochains jours » d'après le média qui ajoute que l'opération devrait se finaliser autour d'un montant proche des 50M€ réclamés par l'AS Monaco.
... et le PSG accélère pour Ferran Torres
Mais le transfert de Maghnes Akliouche ne devrait pas être le seul dans le secteur offensif. Et pour cause, le PSG cherchera également à recruter un attaquant pour compenser le départ de Gonçalo Ramos qui laisse un vide dans le rôle de concurrent à Ousmane Dembélé. Dans cette optique, Luis Enrique apprécie grandement le profil de Ferran Torres, buteur en finale de la Coupe du monde. Et selon les informations de SPORT, le PSG fait désormais pression sur l'attaquant espagnol afin qu'il se positionne concrètement sur son avenir afin de pouvoir passer à l'action auprès du FC Barcelone. Il faut dire que le contrat de Ferran Torres s'achève en 2027, ce qui en fait une très belle opportunité de marché, mais encore faut-il qu'il souhaite quitter le Barça. Et c'est justement ce que veut savoir le PSG. Quoi qu'il en soit, cela démontre clairement que Luis Campos a décidé de passer aux choses sérieuses sur le mercato.