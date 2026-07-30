Akliouche, Kolo Muani, Ferran Torres... Le mercato du PSG s'accélère sérieusement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG se montre essentiellement actif dans le sens des départs. Mais alors que le groupe de Luis Enrique a repris l'entraînement lundi et prépare déjà son premier rendez-vous de la saison avec la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa, les recrues se font attendre. Et cela tombe bien puisque le recrutement du PSG connaît un sacré coup d'accélérateur.

Cet été, le PSG peine à lancer complétement son mercato, du moins dans le sens des arrivées puisque seul Alessandro Longoni, le jeune gardien de but de l'AC Milan, s'est officiellement engagé avec le club de la capitale. La signature de Lucas Digne serait également bouclée en coulisses, mais pour le moment, le retour du latéral gauche de l'équipe de France n'est pas officiel. En revanche, dans le sens des départs, les Parisiens sont particulièrement actifs. Ainsi, Gonçalo Ramos s'est engagé avec l'AC Milan pour 74M€ hors bonus, tandis que l'Atlético de Madrid a déboursé 40M€ pour s'attacher les services de Lee Kang-In.

Kolo Muani, dénouement imminent pour ce très long feuilleton Et dans le sens des départs, ce n'est pas encore terminé. Et pour cause, en plus de l'épineux cas Bradley Barcola qui pourrait durer quelques temps, Randal Kolo Muani va également partir. Le Parisien révélait mercredi que le PSG et la Juventus avaient enfin trouvé un accord après de très longs mois de négociations. Une information rapidement confirmée en Italie, notamment par Gianluca Di Marzio qui a donné plus de précisions concernant cette opération. Le Journaliste de Sky Italia révèle en effet d'un prêt avec option d'achat automatiquement activée en cas de qualification pour une compétition européenne. Le montant de cette option d'achat est fixé à 38M€ auxquels s'ajouteront 12M€ de bonus. Au total, le PSG pourrait donc récupérer 50M€ avec le transfert de Randal Kolo Muani.

Le transfert d'Akliouche prend forme... Par conséquent, le PSG doit désormais sérieusement accélérer en terme de recrutement. Et cela tombe bien puisque le feuilleton Maghnes Akliouche toucherait à sa fin. Mercredi, L'EQUIPE révélait que l'AS Monaco avait refusé une offre estimée à 45M€ + 5M€, ce qui n'a toutefois fait baisser l'optimisme dans ce dossier. Et pour cause, ce dossier aurait connu un sacré coup d'accélérateur ces dernières heures puisque selon les informations de Fabrizio Romano, l'accord est désormais imminent entre l'AS Monaco et le PSG pour le transfert de Maghnes Akliouche. Une tendance confirmée par Le Parisien qui assure que « les différentes parties se sont considérablement rapprochées d’un accord », au point qu'il ne fasse quasiment plus de doute sur le fait que « Maghnes Akliouche devrait donc devenir un joueur du Paris Saint-Germain dans les prochains jours » d'après le média qui ajoute que l'opération devrait se finaliser autour d'un montant proche des 50M€ réclamés par l'AS Monaco.