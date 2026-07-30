Eli Junior Kroupi absent trois à quatre mois : Pourquoi sa blessure pourrait avoir des répercussions sur le mercato du PSG et sa recherche d’un nouvel attaquant…

Alexis Brunet

Depuis le départ de Gonçalo Ramos, le PSG cherche à tout prix à se renforcer offensivement. Le club de la capitale a déjà exploré certaines pistes et l’une d’entre elles mène à Ferran Torres du FC Barcelone. Le joueur serait attiré par le projet parisien, mais la récente grosse blessure d’Eli Junior Kroupi pourrait avoir des répercussions inattendues.

Pour le moment, le PSG a plutôt fait parler de lui au niveau des départs cet été. Le club de la capitale a déjà perdu Gonçalo Ramos et Kang-in Lee et de l’autre côté il n’a recruté que le jeune Alessandro Longoni, qui est arrivé pour devenir le troisième gardien parisien. De plus, le double champion d’Europe pourrait perdre prochainement Bradley Barcola, qui n’a pas souhaité prolonger son contrat et qui veut rejoindre Liverpool, ainsi que Randal Kolo Muani, qui est tout proche de faire son retour à la Juventus de Turin sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat.

Le PSG aimerait faire venir Ferran Torres L’attaque du PSG a donc besoin d’être renforcée et Luis Campos a d’ailleurs déjà commencé ses recherches. Selon les informations de RMC Sport, le club de la capitale aurait comme piste numéro un Ferran Torres et Charles De Ketelaere serait également une option, mais Paris disposerait aussi d’une piste secrète dont l’identité n’a pas encore filtré. L’international espagnol ne serait pas contre un départ du FC Barcelone, qui va devoir rapidement trancher, car le buteur de la dernière finale de la Coupe du monde est en fin de contrat en juin 2027 et s’il ne s’en va pas cet été il pourrait donc partir librement dans un an.

La blessure d’Eli Junior Kroupi va peut-être tout changer Le FC Barcelone ne serait pas complètement fermé à une vente de Ferran Torres, mais pour cela il faut lui trouver un remplaçant. Les Barcelonais sont très intéressés par Julian Alvarez et cela est réciproque, mais l’Atlético de Madrid ne souhaite pas vendre son buteur et encore moins à un concurrent direct. Selon différentes sources, les Blaugrana sont également sur la piste d’Eli Junior Kroupi, mais le Français vient de se blesser sérieusement au pied et, selon les informations de The Athletic, il pourrait être absent entre trois et quatre mois. Un transfert cet été semble donc très compromis et si le Barça n’arrive pas à faire venir Kroupi ou Alvarez, il y a de fortes chances pour qu’il garde Ferran Torres et tente même de le prolonger.