Mercato : L’OM a trouvé le gardien idéal pour remplacer Geronimo Rulli, mais peut-il vraiment se l’offrir ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À un an de la fin de son contrat, voir Geronimo Rulli quitter l’OM cet été n’est pas impossible. En ce sens, les dirigeants marseillais auraient déjà identifié son potentiel remplaçant en la personne de Guillaume Restes. Mais entre la concurrence et sa valorisation, recruter le gardien de Toulouse risque d’être compliqué.

Deux ans après leur arrivée, Geronimo Rulli (34 ans) et Jeffrey de Lange (28 ans) seront-ils toujours le duo de gardiens de l’OM la saison prochaine ? Le premier sort d’une saison mitigée, tandis que le second en a assez de son statut de doublure et aimerait retrouver une place de numéro 1. D’autant plus qu’ils n’ont tous les deux plus qu’un an de contrat et que s’en séparer dès cet été permettrait au club de récupérer une indemnité de transfert non négligeable dans sa situation financière.

L’OM pense à Restes mais… En attendant d’en savoir plus sur leur situation respective, l’OM aurait en tout cas identifié le gardien qu’il aimerait recruter en cas de départ de Geronimo Rulli. D’après les informations de Foot Mercato, Guillaume Restes ( 21 ans) serait tout en haut sur la liste des dirigeants marseillais. Formé à Toulouse, le portier âgé de 21 ans est sous contrat jusqu’en juin 2028, mais plusieurs obstacles semblent s’opposer à son éventuelle arrivée à Marseille, à commencer par la concurrence d’Aston Villa, également intéressé si jamais Emiliano Martinez (33 ans), dans le viseur de la Juventus, venait à partir.

Une valorisation bien au-dessus des moyens de l’OM Autre problème pour l’OM : le prix du joueur. Selon le site spécialisé Transfermarkt, Guillaume Restes est aujourd’hui valorisé à 18M€. Difficile d’imaginer l’Olympique de Marseille investir une telle somme à l’heure actuelle. Comme indiqué par Mohamed Toubache-Ter sur X, le club travaille sur des prêts, ou bien des opérations se situant plutôt aux alentours des 5-7M€. C’était déjà ce qu’avait fait savoir Walid Acherchour la semaine dernière dans l’After Foot sur RMC : « J’ai parlé avec quelques agents et tout, les mecs proposent des joueurs à 10 bâtons et ils raccrochent au nez. Entre 10 et 15 bâtons, il n’y a pas d’oseille. Je ne sais pas si c’est comme Lyon l’année dernière, mais ça va être des coups entre 2 et 5 millions d’euros. Il va falloir que la cellule soit très très bonne, très très forte. Parce que moi, les échos que j’ai, peut-être que je n’ai pas les bons, mais c’est chaud quoi. »