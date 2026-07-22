Walid Acherchour dévoile ses informations sur le mercato de l'OM... et c'est très inquiétant : «Les mecs proposent des joueurs à 10 bâtons et ils raccrochent au nez»

Axel Cornic

Ce mercato est crucial pour l'Olympique de Marseille, qui doit tout reconstruire après une saison catastrophique et un changement de direction ainsi que d'entraineur. Mais pour le moment on attend toujours la première recrue, alors que les départs se suivent, avec notamment Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang.

Tout est à refaire à Marseille. Après l'échec cuisant du projet mené par Roberto De Zerbi et les départs de Pablo Longoria ou Medhi Benatia, un nouveau cycle va s'ouvrir à l'OM. Mais il y a énormément de travail et très peu de temps, puisque la saison de Ligue 1 débute dans moins d'un mois.

« Là, c’est la merde l’OM » La situation actuelle ne pousse pas vraiment à l'optimisme et ce n'est pas Walid Acherchour qui dira le contraire. Au micro de RMC, il a en effet fait un constat terrible sur le mercato de l'OM. « Là, c’est la merde l’OM. Moi, je n’avais pas saisi le truc parce que j’étais dans ma Coupe du monde, mais j’ai parlé avec quelques agents et tout, les mecs proposent des joueurs à 10 bâtons et ils raccrochent au nez. Entre 10 et 15 bâtons, il n’y a pas d’oseille. Je ne sais pas si c’est comme Lyon l’année dernière, mais ça va être des coups entre 2 et 5 millions d’euros. Il va falloir que la cellule soit très très bonne, très très forte. Parce que moi, les échos que j’ai, peut-être que je n’ai pas les bons, mais c’est chaud quoi » a-t-il expliqué, dans l'After Foot de ce mercredi soir.