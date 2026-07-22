Mercato : Avant un possible transfert au PSG, Ferran Torres s’offre une polémique en Espagne

Alexis Brunet

Depuis plusieurs jours, le PSG est indiqué par plusieurs sources comme étant sur la piste de Ferran Torres. Ce dernier ne serait pas insensible à l’intérêt parisien, mais une polémique le concernant pourrait compliquer un futur transfert. L’attaquant espagnol fait actuellement beaucoup parler de lui dans son pays à cause d’une casquette qu’il a arborée durant les célébrations de la Coupe du monde.

Dimanche soir, l’Espagne a remporté pour la deuxième fois la Coupe du monde grâce à sa victoire 1-0 en prolongation contre l’Argentine. Les protégés doivent leur victoire à Ferran Torres qui a donc inscrit l’unique but de la rencontre. L’attaquant du FC Barcelone est donc adulé en Espagne, mais depuis quelques jours il est également au cœur d’une polémique.

La casquette de Ferran Torres crée la polémique Lors de leur retour dans leur pays, les joueurs de l’Espagne ont fêté leur titre de champions du monde lors d’une parade et Ferran Torres portait une casquette où l’on pouvait voir l’inscription « Make Spain Great Again » (« Rendre sa grandeur à l'Espagne »). Si certains y voient une allusion à Donald Trump et à son célèbre slogan, d’autres y voient un message bien plus politique. Comme le rapporte L’Équipe, cette phrase avait déjà été reprise ces dernières années en Espagne par Santiago Abascal, leader du parti conservateur Vox, classé à l'extrême droite, ce qui a donc déclenché une polémique en Espagne. Le joueur du FC Barcelone se fait attaquer par la gauche, mais l’extrême droite, elle, saute sur l’occasion pour faire de la récupération. « La jalousie a toujours été le carburant des médiocres. Pendant que certains se consacrent à critiquer, Ferran Torres répond là où ça compte : sur le terrain », a déclaré la députée Vox Carina Mejias.