Le FC Barcelone abandonne : Ferran Torres va signer au PSG ?

Arthur Noet

Héros de la finale de la Coupe du monde grâce à son but qui a offert le titre à l'Espagne en prolongations, Ferran Torres pourrait désormais être l'un des acteurs majeurs du mercato. Et pour cause, au FC Barcelone, on serait totalement résigné dans ce dossier face à l'offensive du PSG.

En quête d'un avant-centre afin de compenser le départ de Gonçalo Ramos et offrir une doublure à Ousmane Dembélé, le PSG a jeté son dévolu sur Ferran Torres. Le joueur du FC Barcelone présente l'avantage de voir son contrat s'achever en juin 2027, ce qui offre une très belle opportunité de marché, que Luis Enrique espère saisir puisqu'il apprécie grandement le profil du joueur qu'il avait lancé en sélection. Polyvalent et très technique, Ferran Torres a tout du faux 9 parfait pour le système de Luis Enrique.

Le Barça résigné dans le dossier Ferran Torres ? Et selon les informations de SPORT, ce transfert prend d'ailleurs une nouvelle tournure puisque le FC Barcelone commence à se faire à l'idée qu'il sera désormais très compliqué de conserver Ferran Torres, surtout après qu'il est devenu le héros de la finale de la Coupe du monde 2026. Le club blaugrana s'est entretenu avec l'entourage de son attaquant et a pu constater que les positions sont désormais très éloignées que ce soit sur le plan sportif ou économique. A tel point que le Barça considère désormais que seul un geste de Ferran Torres peut éviter son départ. Mais alors que son contrat s'achève en 2027, le temps presse, et un transfert au PSG semble prendre forme.