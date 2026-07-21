Transfert de Ferran Torres : La bataille inattendue entre le PSG et le Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, le nom de Ferran Torres revient du côté du PSG où Luis Enrique apprécie grandement son profil dans l'optique de remplacer Gonçalo Ramos qui s'est engagé avec l'AC Milan. Néanmoins, l'attaquant du FC Barcelone est entré dans une nouvelle dimension avec son but en finale de la Coupe du monde, ce qui pourrait relancer l'intérêt du Real Madrid.

Le départ de Gonçalo Ramos est officiel depuis quelques temps désormais. L'attaquant portugais a effectivement rejoint l'AC Milan pour environ 74M€, hors bonus, ce qui pousse le PSG à dénicher son remplaçant. Dans cette optique, la piste menant à Ferran Torres fait parler depuis quelques semaines. Il faut dire que son profil correspond parfaitement à ce qu'attend Luis Enrique d'un numéro 9, d'autant plus qu'il connaît parfaitement l'attaquant du FC Barcelone qu'il avait lancé en sélection en septembre 2020. Ferran Torres a donc tout du concurrent parfait pour Ousmane Dembélé.

Le Real va s'immiscer dans le feuilleton Ferran Torres ? Néanmoins, l'attaquant espagnol a pris une autre dimension dimanche soir lors de finale de la Coupe du monde puisque c'est lui qui a offert le titre à la Roja en inscrivant le seul but du match dans les prolongations. 16 ans après Andrès Iniesta, Ferran Torres est donc le héros de l'Espagne, ce qui, selon les informations de L'EQUIPE, va évidemment avoir un impact sur son avenir. Le média explique effectivement que le Real Madrid pourrait bien s'immiscer dans ce dossier. Le club merengue suivait déjà Ferran Torres lorsqu'il évoluait encore Valence, son club formateur. Mais il avait choisi de rejoindre Manchester City et Pep Guardiola. Le FC Barcelone pourrait également revoir ses plans en essayant de prolonger son contrat qui s'achève en 2027. Dans tous les cas, le but de Ferran Torres en finale de la Coupe du monde ne fait pas les affaires du PSG.