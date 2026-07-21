Mercato - OM : Voilà le prix à payer pour le transfert d’Amine Gouiri !

Pierrick Levallet

Après avoir transféré Mason Greenwood à Fenerbahçe, l’OM devrait probablement continuer à se séparer d’autres joueurs cet été. Amine Gouiri pourrait notamment quitter le club phocéen si l’offre est assez alléchante puisque la formation marseillaise fait face à d’importants soucis financiers. Le prix pour le transfert de l’international algérien semble d’ailleurs avoir déjà été établi.

Faisant face à d’importants soucis financiers, l’OM a prévu de dégraisser son effectif cet été. Le club phocéen s’est déjà séparé de Pierre-Emerick Aubameyang, Hamed Traoré ou encore Mason Greenwood. Mais les dirigeants marseillais ne devraient probablement pas en rester là pour renflouer leurs caisses. Amine Gouiri pourrait notamment être amené à faire ses valises lors des prochaines semaines. Et le prix semble avoir déjà été établi pour le transfert de l’international algérien.

32M€ salaire compris pour le transfert d'Amine Gouiri ? D’après les informations du journaliste turc Bersan Taskaya, la valeur marchande d’Amine Gouiri se situerait aux alentours de 28M€. L’attaquant de 26 ans percevrait également un salaire avoisinant les 4,5M€ à l’OM. Il faudra donc débourser au moins 32M€ pour espérer s’attacher les services de l’ancien de l’OL et du Stade Rennais. Pour le moment, Fenerbahçe poursuivrait ses évaluations sur le joueur après avoir déjà signé Mason Greenwood.