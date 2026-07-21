Mercato - OM : Voilà le prix à payer pour le transfert d’Amine Gouiri !

Après avoir transféré Mason Greenwood à Fenerbahçe, l’OM devrait probablement continuer à se séparer d’autres joueurs cet été. Amine Gouiri pourrait notamment quitter le club phocéen si l’offre est assez alléchante puisque la formation marseillaise fait face à d’importants soucis financiers. Le prix pour le transfert de l’international algérien semble d’ailleurs avoir déjà été établi.
Faisant face à d’importants soucis financiers, l’OM a prévu de dégraisser son effectif cet été. Le club phocéen s’est déjà séparé de Pierre-Emerick Aubameyang, Hamed Traoré ou encore Mason Greenwood. Mais les dirigeants marseillais ne devraient probablement pas en rester là pour renflouer leurs caisses. Amine Gouiri pourrait notamment être amené à faire ses valises lors des prochaines semaines. Et le prix semble avoir déjà été établi pour le transfert de l’international algérien.
32M€ salaire compris pour le transfert d'Amine Gouiri ?
D’après les informations du journaliste turc Bersan Taskaya, la valeur marchande d’Amine Gouiri se situerait aux alentours de 28M€. L’attaquant de 26 ans percevrait également un salaire avoisinant les 4,5M€ à l’OM. Il faudra donc débourser au moins 32M€ pour espérer s’attacher les services de l’ancien de l’OL et du Stade Rennais. Pour le moment, Fenerbahçe poursuivrait ses évaluations sur le joueur après avoir déjà signé Mason Greenwood.
L'OM poursuit sa mission dégraissage sur le mercato
Reste à voir si les pensionnaires de la Süper Lig passeront à l’action sur ce dossier. Un départ d’Amine Gouiri serait en tout cas une grosse bouffée d’oxygène dans les finances marseillaises. L’OM se séparerait ainsi d’un salaire assez conséquent et pourrait récupérer un gros chèque pour renflouer les caisses du club. D’autres départs seraient d’ailleurs envisagés, comme celui de Pierre-Emile Hojbjerg. Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio ont du pain sur la planche pour essayer de reconstruire l’effectif olympien à moindre coût. À voir comment l'OM sera armé pour entamer la saison à venir...