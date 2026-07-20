Transfert à 50M€ : La réunion qui peut totalement relancer le mercato du PSG ?

Pierrick Levallet

Le mercato est en train de s’agiter du côté du PSG. Le club de la capitale souhaite mettre la main sur un nouvel attaquant depuis le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Les dirigeants parisiens en pinceraient notamment pour Ferran Torres. Mais une réunion qui aura lieu très prochainement pourrait relancer le dossier du joueur du FC Barcelone.

Le PSG avait prévu un mercato animé après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Et les choses sont en train de s’agiter du côté des Rouge-et-Bleu. Le club de la capitale s’est séparé de Gonçalo Ramos, transféré à l’AC Milan cet été. Depuis, les dirigeants parisiens se sont mis en quête d’un nouvel attaquant. Le nom de Ferran Torres est notamment évoqué depuis un petit moment maintenant. Le profil du joueur du FC Barcelone, tout juste sacré champion du monde avec l’Espagne, plairait à Luis Enrique. Mais une réunion pourrait totalement relancer son dossier.

Ferran Torres va s'entretenir avec le FC Barcelone D’après les informations de Mundo Deportivo et de SPORT, Ferran Torres devrait s’entretenir avec les dirigeants du FC Barcelone la semaine prochaine. L’international espagnol souhaiterait éclaircir sa situation, alors que son contrat court jusqu’en juin 2027. Le joueur de 26 ans serait conscient qu’il ne bénéficiera pas d’un statut de titulaire au Barça lors de la saison à venir, à moins que le club culé ne parvienne pas à recruter un nouvel attaquant. Ferran Torres souhaiterait donc en savoir plus sur son rôle chez les Blaugrana avant de prendre une décision pour son avenir.