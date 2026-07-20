Transfert de Lucas Digne : Voilà le prix que le PSG va payer pour son retour !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, mais dix ans après son départ, Lucas Digne va faire son grand retour au PSG. La Coupe du Monde étant désormais terminée, le latéral gauche de 33 ans va s’engager pour trois ans à Paris. Et si le Français disposait d’une clause libératoire fixée à 10M€, le club parisien devrait débourser moins que cela dans l’opération. Explications.

Dix ans après, Lucas Digne va retrouver le PSG. Le latéral gauche de 33 ans vient de disputer la Coupe du Monde avec l’équipe de France, et va s’engager en faveur du club parisien cet été. Désirant recruter une nouvelle doublure à Nuno Mendes, les dirigeants parisiens ont été séduits par le profil de Lucas Digne, qui dispose d’une clause libératoire de 10M€ au sein de son contrat avec Aston Villa.

Entre 6M€ et 7M€ pour Lucas Digne Cependant, il se pourrait que le PSG ait réussi à négocier un montant inférieur à cette somme. A en croire les dernières indiscrétions du journaliste Abdellah Boulma, Lucas Digne va signer au PSG contre une indemnité de transfert de 6M€ ou 7M€. Un montant clairement abordable, et qui va permettre aux doubles champions d’Europe en titre de renforcer leur secteur défensif avec un joueur d’expérience, et ce à moindre coût. Le journaliste indique également que le latéral gauche passe sa visite médicale ce lundi.