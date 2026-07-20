Transfert de Lucas Digne : Voilà le prix que le PSG va payer pour son retour !

Ce n’est plus un secret, mais dix ans après son départ, Lucas Digne va faire son grand retour au PSG. La Coupe du Monde étant désormais terminée, le latéral gauche de 33 ans va s’engager pour trois ans à Paris. Et si le Français disposait d’une clause libératoire fixée à 10M€, le club parisien devrait débourser moins que cela dans l’opération. Explications.
Dix ans après, Lucas Digne va retrouver le PSG. Le latéral gauche de 33 ans vient de disputer la Coupe du Monde avec l’équipe de France, et va s’engager en faveur du club parisien cet été. Désirant recruter une nouvelle doublure à Nuno Mendes, les dirigeants parisiens ont été séduits par le profil de Lucas Digne, qui dispose d’une clause libératoire de 10M€ au sein de son contrat avec Aston Villa.
Entre 6M€ et 7M€ pour Lucas Digne
Cependant, il se pourrait que le PSG ait réussi à négocier un montant inférieur à cette somme. A en croire les dernières indiscrétions du journaliste Abdellah Boulma, Lucas Digne va signer au PSG contre une indemnité de transfert de 6M€ ou 7M€. Un montant clairement abordable, et qui va permettre aux doubles champions d’Europe en titre de renforcer leur secteur défensif avec un joueur d’expérience, et ce à moindre coût. Le journaliste indique également que le latéral gauche passe sa visite médicale ce lundi.
Plusieurs changements en défense
Alors que l’annonce de son transfert semble donc imminente, l’arrivée de Lucas Digne va provoquer plusieurs changements au PSG. Remplaçant de Nuno Mendes depuis trois ans désormais, Lucas Hernandez devrait être replacé dans l’axe de la défense, et devrait donc servir de doublure à Willian Pacho. Lucas Beraldo de son côté, va quant à lui poursuivre sa progression au milieu de terrain. Un rôle développé par Luis Enrique la saison dernière, et qui avait fait du bien au jeune Brésilien qui a retrouvé du temps de jeu à ce poste.