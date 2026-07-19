Mercato - Lucas Digne de retour au PSG : Sa première victime est connue ?

Alexis Brunet

Après un premier passage de 2013 à 2016, Lucas Digne va bientôt faire son retour au PSG, qui a déboursé environ 10M€ pour le faire venir en provenance d’Aston Villa. Son arrivée à Paris pourrait entraîner un départ car Lucas Hernandez va souffrir d’une concurrence supplémentaire et son gros salaire ne plaide pas du tout en sa faveur.

C’est un retour qui n’était pas forcément attendu. Alors qu’il était déjà passé par le PSG de 2013 à 2016, Lucas Digne va prochainement faire son retour au sein du club de la capitale. Luis Campos aurait déjà bouclé son arrivée contre un chèque de 10M€ et il va venir apporter son expérience sur le côté gauche de la défense et surtout permettre à Nuno Mendes de souffler par moment.

Lucas Hernandez poussé vers la sortie ? L’arrivée de Lucas Digne va donc apporter de nouvelles solutions à Luis Enrique, mais elle pourrait également entraîner un départ. En effet, Lucas Hernandez va voir son temps de jeu réduit car, comme le souligne le journal Le Parisien, il devrait maintenant être utilisé seulement en défense centrale. La concurrence est forte dans ce secteur, car le PSG dispose de deux joueurs pouvant évoluer à ce poste-là en la personne de Willian Pacho et Lucas Beraldo. De plus, son salaire conséquent d’environ 13M€ par an ne plaide pas en sa faveur, mais reste à voir si une équipe sera prête à le recruter cet été, ce qui pour le moment paraît très compliqué.