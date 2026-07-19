«Tout est bouclé» : Le PSG fait le bon choix avec le transfert d’Akliouche ?

Disposant d’un accord avec Maghnes Akliouche, le PSG doit encore trouver un terrain d’entente avec l’AS Monaco pour le transfert de l’international français. Selon vous, la direction parisienne fait-elle le bon choix en recrutant le milieu de 24 ans ? C’est notre sondage du jour !
La Coupe du monde est désormais terminée pour l’équipe de France et Maghnes Akliouche, qui va pouvoir régler sa situation personnelle. À 24 ans, le milieu de l’AS Monaco est proche d’un transfert au PSG, qui mise sur lui pour remplacer Kang-In Lee, en partance pour l’Atlético de Madrid.
« Le PSG mène la course à sa signature »
« Il est jeune, talentueux et de nombreux clubs de Premier League le veulent. Mais le PSG mène la course à sa signature, affirmait récemment le journaliste Fabrizio Romano concernant ce dossier. Le PSG pousse pour le recruter et a déjà trouvé un accord avec le joueur. Tout est bouclé entre Akliouche et le PSG. Le contrat est prêt. Il a été très clair sur le fait qu'il veut signer au PSG et il en a parlé avec ses coéquipiers pendant la Coupe du monde. Le message est clair et il n'y a pas de doute. »
Le PSG vise-t-il le bon joueur ?
Pour l’heure, l’accord manque entre le PSG et l’AS Monaco, qui souhaite récupérer 50 millions d’euros dans ce dossier. « Si on a la capacité de trouver un accord juste pour l’AS Monaco, alors on pourra trouver un accord demain. Si ce n’est pas le cas, il n’y aura pas d’accord », a d’ores et déjà prévenu Thiago Scuro, directeur général du club de la Principauté. Les discussions se poursuivent et un accord semble inéluctable, mais le club de la capitale mise-t-il sur le bon joueur pour se renforcer après avoir remporté la Ligue des champions deux années de suite ? Si le talent de l’international français n’est pas à prouver, son manque de régularité pourrait être un sujet dans la capitale.
Alors le PSG a-t-il raison de recruter Maghnes Akliouche ? À vos votes !