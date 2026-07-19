AccueilMercato Football

«Tout est bouclé» : Le PSG fait le bon choix avec le transfert d’Akliouche ?

«Tout est bouclé» : Le PSG fait le bon choix avec le transfert d’Akliouche ?
Bernard Colas -
Journaliste
Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Disposant d’un accord avec Maghnes Akliouche, le PSG doit encore trouver un terrain d’entente avec l’AS Monaco pour le transfert de l’international français. Selon vous, la direction parisienne fait-elle le bon choix en recrutant le milieu de 24 ans ? C’est notre sondage du jour !

La Coupe du monde est désormais terminée pour l’équipe de France et Maghnes Akliouche, qui va pouvoir régler sa situation personnelle. À 24 ans, le milieu de l’AS Monaco est proche d’un transfert au PSG, qui mise sur lui pour remplacer Kang-In Lee, en partance pour l’Atlético de Madrid.

« Le PSG mène la course à sa signature »

« Il est jeune, talentueux et de nombreux clubs de Premier League le veulent. Mais le PSG mène la course à sa signature, affirmait récemment le journaliste Fabrizio Romano concernant ce dossier. Le PSG pousse pour le recruter et a déjà trouvé un accord avec le joueur. Tout est bouclé entre Akliouche et le PSG. Le contrat est prêt. Il a été très clair sur le fait qu'il veut signer au PSG et il en a parlé avec ses coéquipiers pendant la Coupe du monde. Le message est clair et il n'y a pas de doute. »

Le PSG vise-t-il le bon joueur ?

Pour l’heure, l’accord manque entre le PSG et l’AS Monaco, qui souhaite récupérer 50 millions d’euros dans ce dossier. « Si on a la capacité de trouver un accord juste pour l’AS Monaco, alors on pourra trouver un accord demain. Si ce n’est pas le cas, il n’y aura pas d’accord », a d’ores et déjà prévenu Thiago Scuro, directeur général du club de la Principauté. Les discussions se poursuivent et un accord semble inéluctable, mais le club de la capitale mise-t-il sur le bon joueur pour se renforcer après avoir remporté la Ligue des champions deux années de suite ? Si le talent de l’international français n’est pas à prouver, son manque de régularité pourrait être un sujet dans la capitale.

Alors le PSG a-t-il raison de recruter Maghnes Akliouche ? À vos votes !

Sondage

«Tout est bouclé» : Le PSG fait le bon choix avec le transfert d’Akliouche ?

Oui, Maghnes Akliouche est une bonne recrue
69%
Non, Maghnes Akliouche ne doit pas aller au PSG
31%
Voir les résultats
Articles liés