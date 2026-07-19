«Tout est bouclé» : Le PSG fait le bon choix avec le transfert d’Akliouche ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Disposant d’un accord avec Maghnes Akliouche, le PSG doit encore trouver un terrain d’entente avec l’AS Monaco pour le transfert de l’international français. Selon vous, la direction parisienne fait-elle le bon choix en recrutant le milieu de 24 ans ? C’est notre sondage du jour !

La Coupe du monde est désormais terminée pour l’équipe de France et Maghnes Akliouche, qui va pouvoir régler sa situation personnelle. À 24 ans, le milieu de l’AS Monaco est proche d’un transfert au PSG, qui mise sur lui pour remplacer Kang-In Lee, en partance pour l’Atlético de Madrid.

« Le PSG mène la course à sa signature » « Il est jeune, talentueux et de nombreux clubs de Premier League le veulent. Mais le PSG mène la course à sa signature, affirmait récemment le journaliste Fabrizio Romano concernant ce dossier. Le PSG pousse pour le recruter et a déjà trouvé un accord avec le joueur. Tout est bouclé entre Akliouche et le PSG. Le contrat est prêt. Il a été très clair sur le fait qu'il veut signer au PSG et il en a parlé avec ses coéquipiers pendant la Coupe du monde. Le message est clair et il n'y a pas de doute. »