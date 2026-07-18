Mercato : Après Greenwood et Aubameyang, l’OM annonce un nouveau départ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille voit un autre de ses joueurs partir après Mason Greenwood et Pierre-Emerck Aybameyang. Ce samedi, le club phocéen a officialisé le départ de l’international ivoirien Hamed Junior Traoré, prêté au Genoa, qui va prendre en charge l’intégralité de son salaire.

Avec les difficultés financières rencontrées par l’OM, la nouvelle direction doit se séparer de certains éléments. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif, déclarait au début du mois Stéphane Richard, nouveau président de l’OM, dans un entretien accordé à La Provence. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an. » Mason Greenwood (Fenerbahçe) et Pierre-Emerick Aubameyang (La Corogne) ont déjà plié bagage, tout comme Hamed Junior Traoré.

Hamed Junior Traoré quitte officiellement l’OM Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille a officialisé le départ de l’international ivoirien au Genoa, sous la forme d’un prêt payant (2M€) avec option d’achat avoisinant les 8 millions d’euros. Hamed Junior Traoré était arrivé dans la cité phocéenne l’été dernier en provenance de Bournemouth et sort d’une saison à 19 matches, avec 3 buts et 2 passes décisives au compteur.