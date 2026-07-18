Mercato : Après Greenwood et Aubameyang, l’OM annonce un nouveau départ !

L’Olympique de Marseille voit un autre de ses joueurs partir après Mason Greenwood et Pierre-Emerck Aybameyang. Ce samedi, le club phocéen a officialisé le départ de l’international ivoirien Hamed Junior Traoré, prêté au Genoa, qui va prendre en charge l’intégralité de son salaire.
Avec les difficultés financières rencontrées par l’OM, la nouvelle direction doit se séparer de certains éléments. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif, déclarait au début du mois Stéphane Richard, nouveau président de l’OM, dans un entretien accordé à La Provence. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an. » Mason Greenwood (Fenerbahçe) et Pierre-Emerick Aubameyang (La Corogne) ont déjà plié bagage, tout comme Hamed Junior Traoré.
Hamed Junior Traoré quitte officiellement l’OM
Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille a officialisé le départ de l’international ivoirien au Genoa, sous la forme d’un prêt payant (2M€) avec option d’achat avoisinant les 8 millions d’euros. Hamed Junior Traoré était arrivé dans la cité phocéenne l’été dernier en provenance de Bournemouth et sort d’une saison à 19 matches, avec 3 buts et 2 passes décisives au compteur.
Un salaire pris en charge intégralement par le Genoa
Hamed Junior Traoré va connaître son quatrième club en Italie après ses passages à Empoli, Sassuolo et Naples. En plus de recevoir un chèque de 2 millions d’euros pour ce prêt, l’OM ne va plus s’acquitter du salaire du joueur, estimé à 320 000 euros mensuels par La Provence. Ses émoluments seront pris en charge en intégralité par le Genoa, habitués à récupérer les indésirables marseillais ces dernières années avec Kevin Strootman, Ruslan Malinovskyi et Vitinha.