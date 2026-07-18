Mercato - OM : Un club annonce avoir recalé Mason Greenwood !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a finalement été transféré à Fenerbahçe, Mason Greenwood a longtemps été annoncé proche de l’AS Rome avant de prendre la direction de la Turquie. Présent en conférence de presse ce samedi, Gian Piero Gasperini a été interrogé sur le désormais ancien attaquant de l’OM, qui, visiblement, ne rentrait pas dans le plafond salarial instauré par la Louve.

Après deux saisons, 81 matchs, 48 buts et 17 passes décisives, Mason Greenwood a quitté l’OM en début de semaine pour rejoindre Fenerbahçe. Un transfert estimé à 39M€, selon le club turc, tandis que l’Atlético de Madrid et l’AS Rome étaient également intéressés. Pendant longtemps, la Louve a même semblé être la favorite dans ce dossier, mais n’avait vraisemblablement pas les moyens pour le recruter, du moins sur la partie salariale.

« S’il ne parvient pas à respecter ces critères, mieux vaut se tourner vers d’autres joueurs » C’est ce qu’a laissé entendre Gian Piero Gasperini ce samedi en conférence de presse quand il a été interrogé sur Mason Greenwood et Crysencio Summerville. « Est-ce qu'on pourrait recruter un joueur du calibre de Summerville ou Greenwood ? Manifestement non, mais par choix et non en raison des contraintes budgétaires du club. Il a été décidé de fixer un plafond salarial et cela me semble juste : ce n’est pas agréable pour ceux qui ont atteint la Ligue des champions de se voir immédiatement dépassés par un nouveau venu. De plus, cela arrange aussi le club. S’il ne parvient pas à respecter ces critères, mieux vaut se tourner vers d’autres joueurs », a déclaré l’entraîneur de l’AS Rome, dans des propos relayés par TMW.