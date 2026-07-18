L'énorme soulagement de Mason Greenwood après son départ de l'OM : «Ce fut long»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques jours après l'officialisation de son transfert à Fenerbahçe, Mason Greenwood est arrivé en Turquie où il n'a pas manqué d'afficher son soulagement après avoir attendu de nombreuses semaines son départ de l'OM. L'ailier anglais a définitivement tourné la page marseillaise.

C'est officiel depuis quelques jours, Mason Greenwood s'est engagé avec Fenerbahçe qui a déboursé environ 39M€. La fin d'un long feuilleton dont l'issue était inéluctable puisque l'OM était obligé de le vendre compte tenu de la situation économique du club phocéen. Néanmoins, plusieurs clubs ce sont positionnés à l'image de l'AS Roma et de l'Atlético de Madrid qui n'ont toutefois jamais répondu aux attentes de l'OM sur le plan économique. Par conséquent, Fenerbahçe en a profité pour débarquer et rafler la mise. Un véritable soulagement pour Mason Greenwood qui ne cache pas sa joie après son transfert.

Greenwood affiche sa joie d'être à Fenerbahçe « Ce fut un long processus. Il a fallu du temps pour le finaliser. Je suis très heureux d’être à Fenerbahçe. Je remercie tous ceux qui m’ont accueilli. Je suis prêt et impatient de commencer cette aventure. C’est incroyable de ressentir un tel soutien, les supporters de Fenerbahçe sont fantastiques. J’espère pouvoir leur rendre cet amour en marquant des buts sur le terrain. Ma famille est également très enthousiaste. Ma compagne est ravie de découvrir la culture turque. Nous avons deux filles, ce sera une expérience merveilleuse. Nous avons hâte d’être ici », confie-t-il à son arrivée en Turquie.